‘Los Estados no pueden ser Blockbuster si los ciudadanos son Netflix’

El propósito de los gobiernos es mejorar la vida de sus ciudadanos. Así lo cree Scott Brison, que en 2002 se convirtió en el primer miembro del parlamento de Canadá abiertamente homosexual. El canadiense de 51 años le tiene un especial afecto a Colombia pues fue uno de los negociaciones del TLC con ese país, labor por la que recibió el reconocimiento de la Orden de San Carlos en el gobierno de Alvaro Uribe. Actualmente, como Ministro de Gobierno Digital, Brison dirige la estrategia de digitalización de la administración del presidente Justin Trudeau.

En entrevista con EL TIEMPO, Brison, que estuvo de visita en Bogotá por la posesión del presidente Iván Duque, aseguró que Colombia tiene varias oportunidades para modernizar su gestión administrativa y que el gobierno canadiense apoyará procesos en el transcurso de estos próximos cuatro años de gobierno.

¿Cuál es la estrategia de gobierno digital en Canadá?

Hemos adoptado estándares modernos para diversos proyectos dentro del Gobierno, incluyendo pruebas ‘end to end’ con usuarios, de forma tal que cuando ofrecemos un servicio, ya ha sido probado previamente por los mismos ciudadanos.



Se trata de tres principios. En primer lugar, estar centrados en los usuarios. En segundo lugar, probar cosas nuevas y aprender de las experiencias, tanto de las que funcionan como las que no, para escalar las exitosas a todas las instituciones de gobierno. Y en tercer lugar, somos líderes en el campo de datos abiertos. Creo que si producimos más datos, recursos, herramientas y códigos abiertos podremos servir mejor a las personas y promover la innovación.

¿Por qué es necesaria la digitalización de los estados?

En muchas formas el sector privado ha ido a la avanzada en términos de cómo, por ejemplo Amazon, aprende de cada cosa que un usuario compra para servirle mejor en una próxima vez. Siempre digo que no podemos ser un gobierno Blockbuster en un momento de ciudadanos Netflix. La ciudadanía no entiende por qué no pueden recibir la misma calidad de servicios por parte de sus gobiernos que el que reciben de parte de las compañías.



Los servicios generalmente están basados en las necesidades de los gobiernos y sus procesos más que en las necesidades ciudadanas. Tenemos que darle la vuelta. Todo debe estar enfocado en los ciudadanos, así como las compañías se enfocan en las necesidades de los clientes. Lo digital nos da mayores oportunidades de lograr servir a los ciudadanos y nos permite mejorar la vida especialmente de las personas vulnerables y de escasos recursos.

Scott Brison visitó Colombia en agosto en representación de la delegación canadiense durante el acto de posesión del presidente Iván Duque. Foto: Nicolás Cárdenas, Embajada de Canadá

¿Cómo llegan a las personas más vulnerables?

Antes, las comunicaciones con el estado ocurrían en una dirección física, pero muchas personas vulnerables no tienen una dirección física por largos periodos de tiempo. Lo que sí tienen es una dirección digital permanente, bien se trate de un correo electrónico o de un número de celular. En ocasiones, esa dirección digital les acompaña toda una vida.



En Canadá, actualmente, tenemos una conectividad de alrededor del 80 por ciento en hogares. Pero teniendo en cuenta las redes wifi gratis, en cafeterías, restaurantes, centros comunitarios y hasta en hogares de refugio, quienes tienen un ‘smartphone’ van a encontrar acceso a internet casi en cualquier parte. Por eso, la conectividad es muy importante. Los gobiernos necesitan invertir en ello y asegurarse de que los servicios digitalizados puedan consultarse desde aplicaciones móviles, pues lo móvil debe ser la opción por defecto hoy en día.

¿Qué tipo de servicios podrían ofrecerse?

Si alguien necesita un nuevo pasaporte debería poder realizar la solicitud en línea y monitorear el proceso, de la misma forma que puede hacerlo con un envío de un paquete cuando compra algo por internet.



Canadá busca utilizar lo digital, por ejemplo, para mejorar los procesos de migración. Si refugiados, nuevos ciudadanos o trabajadores calificados quieren venir deberíamos poder trabajar con ellos directamente, sin intermediarios o agencias. Lo digital representa una oportunidad para países que están lidiando con cuestiones migratorias como los que enfrenta Colombia ahora.



Nosotros usamos inteligencia artificial para salvar vidas. Un ejemplo es que monitoreamos publicaciones de carácter público en redes sociales de padres de familia que se quejan de juguetes. Si un grupo de padres se queja sobre el funcionamiento o considera que el mismo juguete es peligroso podemos ponernos en contacto con el fabricante y salvar vidas de niños.

¿Cómo van a trabajar con Colombia?

La relación de hermandad entre Colombia y Canadá es muy fuerte. Tenemos inversionistas canadienses muy activos en la banca y en sectores como el de la construcción, la minería y el gas. La relación digital entre Canadá y Colombia es una de las cosas en las que queremos profundizar.



Estamos trabajando con el Presidente Duque en la construcción de una relación bilateral en materia de gobierno digital, donde podremos trabajar en conjunto para servir a los colombianos y a los canadienses.



El presidente Duque tiene una agenda muy ambiciosa y mi percepción es que tanto él como sus ministros están conscientes de lo rápido que pasa el tiempo y hay mucho interés por resolver desafíos de gobierno. La digitalización puede ayudarlos.

El ministro de Gobierno Digital de Canadá, Scott Brison lidera la estrategia de transformación de trámites y comunicación entre el gobierno y la ciudadanía Foto: Nicolás Cárdenas, Embajada de Canadá

¿Cuáles son los principales retos para la digitalización de los gobiernos?

Debemos derrotar algunos mitos que existen alrededor de los gobiernos digitales. El primero es que las personas vulnerables y de bajos ingresos no se benefician de la digitalización porque carecen de conectividad. Los móviles han sido un factor de cambio. Si se tiene un ‘smartphone’ y existen zonas wifi, las personas van a poder conectarse con facilidad.



El segundo mito es que las personas valoran más la interacción cara a cara. Si bien es algo cierto, ha venido aumentando la preferencia de las facilidades digitales por encima de dirigirse a lugares físicos. Creo que en el futuro veremos interacciones cara a cara más modernas, como las videollamadas. Si tiene inconvenientes con subir un documento, o la aplicación no le está funcionando, esa podría ser una forma de ver a alguien que está a miles de kilómetros de distancia.



El tercer mito es que lo digital es menos seguro con la información que con los sistemas análogos. Creo que bien hecha, la digitalización brinda inclusive una mayor seguridad de la información. Ahora existen trámites que son en parte digitales y en parte presenciales, entonces usted debe llenar un PDF, descargarlo e imprimirlo. Si no tiene una impresora, buscará un local donde pueda obtener el documento en físico. En últimas, la persona detrás de la caja se quedará con sus datos y usted ni lo conoce. Lo más seguro sería un trámite 100 por ciento digital, encriptado y privado.

¿Cómo trabajan en términos de ciberseguridad?

Debemos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que podemos para proteger la información privada y los datos de los ciudadanos. Yo argumento que lo digital puede hacer un mejor trabajo que el sistema tradicional análogo al respecto. Algunos gobiernos han adoptado autenticaciones de dos pasos, de tal forma que si un funcionario público revisa sus documentos, usted recibe un mensaje de texto o un e-mail para hacértelo saber. En caso de que un funcionario revise su documentación sin una buena razón, podrían perder el empleo.



Eso es algo que en el sistema análogo no es posible. Nadie sabe en qué momento y quién está revisando sus documentos. Creo que la digitalización puede generar un nivel mayor de propiedad sobre los datos personales y al tiempo puede mejorar los servicios en línea.

¿Cómo ve el futuro de los gobiernos digitales?

Si una compañía no tiene una buena transformación digital está fuera del negocio. Si un gobierno no lo hace, está fuera de contacto. La digitalización es la

mejor forma de conectar a los ciudadanos con el gobierno.



Lo que creemos que pasará en el futuro es una relación diferente, un momento en el que el gobierno fortalecerá las relaciones y se hará relevante para los ciudadanos al proveer buenos servicios.



Una de las cosas con mayor potencial es el auto-enrolamiento de la población en programas y servicios del gobierno que puedan interesarle. Tenemos programas para ayudar financieramente a personas de bajos ingresos, pero a veces, los potenciales beneficiaros no saben que existen y no aplican. Si el Estado logra entender las necesidades lo suficiente, sabe cuál es el nivel de ingreso y verifica si califican o no, se puede avisar digitalmente y animar a los candidatos potenciales a participar. O incluso mejor, podríamos ingresarlos al sistema automáticamente, algo que por ejemplo Estonia ya hace.

¿Cuáles serían sus consejos para los procesos de digitalización que están por arrancar?

La inequidad en los países es un gran problema alrededor del mundo y nos está llevando a una división política y a un populismo poco sano. Es necesario entregar buenos servicios a la gente. Y usar la tecnología también para el involucramiento ciudadano.



Si se observa la cantidad de datos que las personas entregan en plataformas de banca en línea, por ejemplo, se ve que los usuarios ya confían y ponen en manos de los privados mucha de su información más importante. El gobierno debe mantener el estándar más alto. Si miramos a Estonia, si las personas pueden confiar sus datos a un gobierno post-república soviética, creo que nuestros ciudadanos también pueden lograr confiar en nosotros.



Si los gobiernos reducen la cantidad de tiempo con la que los usuarios lidian para lograr hacer sus trámites esa es una forma efectiva de mejorar la calidad de vida. En últimas, eso ayudará a reducir los costos de los servicios gubernamentales aunque ahorrar dinero no debería ser la meta inicialmente. El objetivo principal debe ser la entrega de servicios digitales de gran calidad, pues entre mejores sean los servicios, más personas van a querer realizar sus trámites de esa forma. Así se verá una mayor eficiencia de los costos en el largo plazo.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

En Twitter: @LinndaPC