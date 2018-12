Estos son sus derechos como consumidor cuando compra por Internet

Toda empresa que tenga alguna actividad económica que involucre transacciones en línea debe garantizar que estas se realicen de forma segura. La ley, en particular la 527 de 1999, establece que hay que definir procedimientos claros y transparentes para el usuario.



Ahora que comienza la temporada navideña, muchos colombianos hacen uso de aplicaciones o sitios web para sus compras. Es importante, si usted planea ser uno de ellos, asegurarse de acudir a vendedores confiables, entender los términos de la transacción y los recursos disponibles en caso de incumplimiento. Como en todo escenario en el que se intercambie dinero, existe el riesgo de ser estafado.

“Este aspecto es importante porque uno de los principales factores que han contribuido en que no se hayan desplegado con cabalidad los escenarios de comercio electrónico en el país es porque desde el punto de vista del consumidor hay mucha preocupación y mucho temor a lo que son procedimientos de fraude a través de internet” afirmó María Carolina Corcione, superintendente delegada para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad garante de los derechos del consumidor, encargada de corregir las malas prácticas de los empresarios en la web.



Pero no tiene que ser así. Los recursos de protección al consumidor existen para facilitar los procesos para que cualquier persona adquiera un servicio o bien a través de vía electrónica. Esto significa que cualquier producto o servicio debe indicar con claridad todas sus características, lugar de procedencia y el valor exacto, una vez realizada la transacción, la compañía vendedora debe emitir un recibo. Si alguna consideración externa cambia las condiciones de la transacción, el cliente debe ser notificado de manera clara y oportuna.



La logística de despacho y transporte de mercancía debe indicar en cada momento la ubicación y el estado del producto. Hoy en día, de hecho, la tecnología hace posible el rastreo casi en tiempo real. En el caso de los servicios, el contrato debe indicar el momento exacto en el que entrarán en funcionamiento. La entrega de mercancías debe ser realizada únicamente al comprador o, en su defecto, a la persona designada por él.



“Una transacción en línea tiene varios momentos: debe indicar el estado de su compra, cuántos ítems tiene en su carrito y cuál es el valor total si se llega a culminar la transacción”. Corcione agregó que “los consumidores de comercio electrónico tienen unos derechos que no se presentan en el comercio tradicional, como el derecho de retracto” y que esa información debe estar a disposición en todo el proceso.

Ella explica que el derecho de retracto, más que un derecho al consumidor, es un derecho vinculado al medio de pago, que permite deshacer la compra sin ningún tipo de explicación en un tiempo máximo de cinco días. El cliente solo debe cumplir con ciertas condiciones: el producto debe estar en el mismo estado en el que fue entregado y el comprador debe asumir el costo del transporte de devolución.



Se debe aclarar que este derecho no se puede aplicar en productos perecederos o en productos modificados a medida, mientras que en el caso de los servicios en línea, solo se pueden reversar mientras no hayan entrado en funcionamiento.



Para cualquier proceso de reclamo o devolución se debe utilizar el recurso directo al prestador a través de sus canales de comunicación. Según el investigador del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana, Oscar Bachiller, “lo que se solicita es que las empresas den diferentes alternativas de comunicación para que se pueda establecer una comunicación con la compañía para solventar cualquier tipo de situación”.



Cada prestador debe garantizar interfaces intuitivas y procesos confiables en sus vías de comunicación para los procesos de reclamos. La compañía tiene un plazo máximo de hasta 15 días para resolver la solicitud del cliente. De ser una respuesta negligente o que vulnere todavía más sus derechos como consumidor, la persona solicitante tendrá la posibilidad de entablar una demanda civil o denunciar ante la SIC.



A través de una investigación se determina la sanción para quienes incumplan las normas comerciales.



Los casos más frecuentes a los que se tienen que enfrentar los consumidores son la publicidad engañosa y problemas en los contratos en comercio electrónico, generalmente, por no mostrar la información de manera clara.

JUAN SEBASTIÁN GÓMEZ

REDACCIÓN TECNÓSFERA

EN TWITTER: @Jusegoapa