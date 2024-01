Estos son los términos que nunca se deberían buscar en Google

Diariamente, millones de personas utilizan Google para acceder a información de todo tipo, debido al gran caudal de datos al que se puede llegar fácilmente para evacuar dudas, lo que lo convirtió en un sitio de confianza. Lo cierto es que a pesar de la gran simpleza que implica esta actividad, se recomienda que ciertas búsquedas no se realicen, para preservar el bienestar del usuario al poder encontrar una respuesta contraproducente.

Desde el sitio Reddit conformaron una lista de conceptos que se deberían evitar buscar, debido a que se tratan de contenidos desagradables y que podrían causar malestar al leerlos, como así también para preservar la seguridad del usuario. Además, otras tantas se deben eludir para no caer en información errónea por la cuestionable credibilidad de ciertos sitios webs, que, por ejemplo, podrían afectar a la salud.



Usualmente, algunos síntomas que una persona viene sintiendo son motivo suficiente para plasmarlos en el buscador y encontrar una respuesta sobre lo que podría generar ese malestar. No obstante, se recomienda que esto no se realice debido a que, generalmente, los resultados son relacionados con enfermedades graves, como así también datos erróneos, sin sustento profesional. Tampoco se debe acceder a información acerca de medicamentos a consumir, sin prescripción médica, ya que podrían tener efectos secundarios letales.



En la misma línea, la rama nutricional de la medicina es otra cuestión que tiene que evitarse en el motor de búsquedas. Puntualmente, aquellas dietas “milagrosas” que tienen como objetivo el descenso de peso, que son abundantes en la red. Lo cierto es que si no son supervisadas por profesionales, pueden dañar al organismo.



Las búsquedas sobre acciones penadas por la ley también se deben obviar, ya que pueden dar paso a situaciones ilegales, que podrían culminar con serios problemas legales. Entre esto, se destaca la fabricación de explosivos, por ejemplo.



Otro de los puntos en los que la respuesta de Google podría ser contraproducente, tiene que ver con las relaciones interpersonales, tanto cuando se busca técnicas de seducción como acciones que pueden aplicarse en la intimidad. En primer lugar, por tratarse de sugerencias no personalizadas, que no podrían funcionar, como así también por la exposición que ofrece realizarlas, ya que el buscador guarda la información y otras personas podrían conocer las preferencias del usuario.



Por último, la muerte es otro de los importantes puntos a evitar. Si bien se reconoce que se trata de una etapa de la vida a la que todo ser humano llega, la inquietud acerca de cuándo ocurrirá es un punto que alerta a muchos. Ese grupo de personas puede acceder a un “reloj de la muerte” disponible en la red, en el que se “adivina” cuál será el último día de vida de una persona, al completar datos personales. Lo cierto es que no hay sustento científico en esta cuestión, por lo que es catalogado como una estafa, que puede inquietar a quien obtiene la información.



En cuanto a palabras puntuales, se señala a fournier, que es una grangena y de ella se ofrecen imágenes impactantes; larva bucal o miasis oral es otro concepto a evitar por el mismo motivo, ya que se trata de un padecimiento generado por larvas de moscas en la boca. Y finalmente, puente de cálculo se suma a esta lista desagradable.

