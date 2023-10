Le preguntamos a Bard, la herramienta de inteligencia artificial de Google, acerca de los mejores jugadores del mundo y arrojó una lista de 10 estrellas del momento.

Facebook Twitter Linkedin

Karim Benzema Foto: Efe

Inicialmente indicó que, la respuesta a esta pregunta depende de cómo se defina "mejor jugador". Si se define como el jugador que ha tenido el mayor impacto en el juego, entonces la respuesta podría ser Lionel Messi. Messi ha ganado el Balón de Oro un récord de siete veces y ha sido el máximo goleador de la Liga de Campeones en siete ocasiones. También ha ganado la Copa América con Argentina en 2021.



Si se define como el jugador que está en su mejor momento, entonces la respuesta podría ser Karim Benzema. Benzema ha tenido una temporada increíble con el Real Madrid, anotando 44 goles en 46 partidos. También ha sido un factor clave en el éxito del Real Madrid en la Liga de Campeones, anotando 15 goles en 12 partidos, agregó



Puede leer: Estos son los cinco mejores jugadores de la historia de la Selección Colombia, según IA

Otros jugadores que podrían considerarse entre los mejores del mundo son:





- Cristiano Ronaldo

- Robert Lewandowski

- Kylian Mbappé

- Kevin De Bruyne

- Mohamed Salah

- Neymar

- Virgil van Dijk

- Joshua Kimmich

- Erling Haaland



Esta lista es solo una opinión y hay muchos otros jugadores que podrían ser considerados entre los mejores del mundo.

¿Por qué no está Lionel Messi en la lista?

Facebook Twitter Linkedin

Argentina ganó por la mínima diferencia Foto: EFE

Al preguntarle a Bard el por qué de esta decisión, la IA respondió: "Messi no está en la lista porque se retiró del fútbol profesional en junio de 2023. Su última temporada fue la 2022-2023, en la que jugó para el Paris Saint-Germain. En esa temporada, Messi anotó 20 goles en 34 partidos".



Esta información no es cierta y de hecho Messi sigue más activo que nunca jugando en el Inter de Miami siendo figura



Lea además: Estos son los cinco máximos ídolos de Millonarios, según la inteligencia artificial



También dijo que, Messi es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Ha ganado el Balón de Oro un récord de siete veces y ha sido el máximo goleador de la Liga de Campeones en siete ocasiones. También ha ganado la Copa América con Argentina en 2021.



Además, recalcó su error y para finalizar escribió" Si Messi hubiera seguido jugando en 2023-2024, seguramente hubiera estado en la lista de los mejores jugadores del mundo".



Lea también: ¿Qué se podrá hacer en las tiendas físicas que lanzará Netflix?, ¿llegarán a Colombia?



Este es uno de los motivos por los cuales los expertos piden que los usuarios tengan cautela al usar los chatbots de inteligencia artificial, sobre todo porque sus respuestas van cambiando y no siempre son acertadas.



Por ejemplo, luego de que arrojara esta respuesta sobre Messi se le volvió a consultar a la herramienta y entonces si ubicó al argentido dentro de su top.

También puede leer: