Estos son los eventos tecnológicos cancelados por el Coronavirus

El consejo de la Asociación GSM (GSM), entidad que organiza el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, decidió, tras su reunión extraordinaria que se llevó a cabo el 21 de febrero, cancelar el evento tecnológico que se celebraría entre el 24 y el 27 del mismo mes en Barcelona.



John Hoffman, CEO de la asociación, manifestó por medio de un comunicado que “la preocupación por los viajes y otras circunstancias hacen que sea imposible que la GSMA celebre el evento”. La oleada de anuncios de grandes empresas participantes de no asistir al evento por temor al coronavirus también llevó a la GSMA a adoptar esta decisión de urgencia.



En su momento las autoridades locales señalaron que no existía ningún riesgo sanitario que pusiera en peligro a los asistentes al congreso y, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, pidió no caer en el “alarmismo psicológico”, pero los anuncios no fueron suficientes para evitar la decisión. Hasta el momento, en España se han reportado más de 200 casos de infectados por el virus.



Entre las ausencias reportadas estaban las empresas estadounidenses Amazon, Intel, AT&T, Sprint, Facebook y McAfee; Vivo, LG, TCL o HMD y los de redes Nokia y Ericsson, también como NVidia y Sony.