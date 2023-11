Estos son los celulares Samsung que no recibirán la versión Android 14

Samsung anunció hace algunos días la llegada de su actualización de Android 14 y confirmó una lista de dispositivos que se actualizarían, pero lo que más llamó la atención fue que las series Galaxy S20 y Note 20 estaba allí, lo que no correspondía a las especificaciones de actualización de los dispsitivos.

Cabe resaltar que cuando Android 14 fue lanzado para dispositivos Google Pixel, Samsung entregó la misma actualización con su One UI 6 a la serie Galaxy S23 a los 26 días y con esto anunció la actualización de casi 30 teléfonos más que se tendrían esta última versión.



Por medio de un comunicado, Samsung le confirmó a 9to5Google que la inclusión del Galaxy S20, Note 20 y otros modelos 2020 fue un error, y que esos dispositivos no recibirán Android 14.



Este error ya se solucionó y la lista de notas al pie se actualizó para incluir solo los dispositivos elegibles. Por esto, le traemos los dispositivos Samsung que no se actualizarán con Android 14.

Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy Fold 2 Samsung Galaxy Flip 5G Samsung Galaxy Flip LTE

Dispositivos que sí recibirán Android 14:



Serie Galaxy S:



Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21



Serie Galaxy Z:



Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3



Serie Galaxy A:



Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33



Serie Galaxy M:

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M34

Galaxy M33 5G

