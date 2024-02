Le contamos qué puede pasar si comparte el estado de WhatsApp solo con una persona

En la actualidad, varias personas utilizan los estados de WhatsApp para mostrarle a sus contactos cercanos algunas situaciones de su vida. Esto lo hacen por medio de fotografías, imágenes, textos, videos, entre otros.



Asimismo, es importante señalar que esta aplicación brinda acceso limitado a los usuarios para que manejen la información como deseen.



Según el portal oficial de WhatsApp, gracias a los estados, usted puede compartir actualizaciones de texto, foto, video y GIF de su vida, sus intereses, gustos, etc.



Tenga en cuenta que estos desaparecen después de 24 horas y funcionan, para el caso de WhatsApp, cuando una persona tiene dentro de sus contactos a otro y viceversa. Por ejemplo, si usted tiene guardado a su mamá y ella también lo tiene guardado a usted, ambos podrán ver los estados de cada uno.



A su vez, la red social ya mencionada tiene dentro de sus opciones limitar los contactos que puedan ver sus estados. De hecho, si quiere que únicamente una persona vea su estado, lo puede hacer.



Sin embargo, usted debe ser consciente de que esto podrá traer una que otra consecuencia.



Los estados de WhatsApp duran 24 horas. Foto: iStock

¿Qué pasa cuando configura su WhatsApp para que una sola persona vea su estado?

Cuando se trata de compartir mensajes, fotos e indirectas, los recursos que tienen que ver con los estados de 24 horas han sido un buen aliado.



Como se precisó con anterioridad, la aplicación de mensajería tiene dentro de su configuración limitar las visualizaciones en los estados, esto con el propósito de que una o varias personas no vean sus estados o sencillamente que una persona específica lo vea.



No obstante, usted debe saber que en el momento cuando se limita o 'bloquea' el acceso para que solo una persona mire su estado, la seguridad en difusión, es total y efectiva.



Los avances de las aplicaciones de este tipo, en su afán de optimizar la experiencia del usuario, crear espacios 'agradables', recopilan datos y generan patrones de comportamiento, de algún modo se puede decir que estarían estudiando sus conductas de una manera indirecta.



Con lo anterior, se pretende decir que aunque WhatsApp emplea medidas de seguridad para proteger la información, ningún sistema está totalmente exento de vulnerabilidades. Según Clarín, medio de comunicación argentino, al limitar la visibilidad del estado a una sola persona, la información que compartimos sigue almacenada en los servidores de la aplicación.



Cómo configurar su estado de WhatsApp para que lo vea una sola persona

- Ingrese a la aplicación de WhatsApp.

- Diríjase a la pestaña de 'Estados'.

- Dé clic al botón de los tres puntos.

- Busque 'Privacidad de Estados'.

- Seleccione la opción que más se ajuste a usted.



Importante: los cambios que realice en la privacidad de los estados no afectarán las actualizaciones de estado que ya haya enviado, sino en el siguiente que publique,



Si desactivó la opción de confirmaciones de lectura, no podrá saber quién vio sus actualizaciones de estado. Y si un contacto desactivó las confirmaciones de lectura, usted no podrá saber si esa persona vio sus estados.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

