Este hombre le envió a una mujer 10.000 mensajes en 12 días

"Tú y yo, morimos juntos", era solo uno de los miles de mensajes que los investigadores revelaron de Nicholas C. Nelson enviados a una conocida en menos de 12 días en abril.



La mujer le dijo al detective del sheriff de Broward que conoce a Nelson, de 48 años, a través de una amiga cercana, pero que rara vez había hablado con él y solo lo había visto en persona varias veces.

Según informa el diario Sun-Sentinel de Fort Lauderdale, la avalancha de mensajes de texto (alrededor de 10.000) comenzó a llegar al teléfono de la mujer el 5 de abril de este año y aumentó cuando le contó a su amiga la situación, con la esperanza de disuadir a Nelson, tal como ella denunció a los investigadores.

Otros de los mensajes de texto que fueron conocidos por las autoridades:



-"El único hombre con el que volverás a estar es conmigo".

-"Podemos conducir tanques por todo Estados Unidos y hacer estallar iglesias o lo que queramos. Tú podrías protegernos".

"No soy suicida, ni siquiera en lo más mínimo ... Pero prefiero morir antes que pasar el tiempo en la cárcel".



Sin embargo, Nelson no solo se limitó a los mensajes de texto. Según los detectives, el 13 de abril, el hombre le envió una amenaza a la mujer y le dejó ropa en el patio delantero de la casa de sus familiares.

El acosador recibió 5 años de libertad condicional por acoso agravado, escribir mensajes intimidantes y amenazantes. Además, está involucrado en otro caso de acoso grave fuera del condado de Palm Beach con otra víctima.



Nelson fue detenido esta semana y permanece en la cárcel de Broward. “Siento que mi vínculo es muy alto. No creo que deba ser tan alto ", dijo Nelson al juez Jackie Powell de Broward durante una comparecencia en la corte el lunes por la tarde.



Un hombre de Parkland, Nicholas C. Nelson, de 48 años, está acusado de enviar a una mujer más de 10.000 mensajes de texto en menos de dos semanas en abril. Algunos eran sexualmente explícitos y otros amenazantes, según una declaración jurada de arresto.



"Fui recogido en Georgia en mi camino de regreso a Florida. Pasé 115 días en espera en Georgia, lo cual es un récord. Fui recogido el 18 de abril y me trajeron aquí ayer y pediría misericordia a la corte en relación con mi vínculo ".



REDACCIÓN TECNÓSFERA

