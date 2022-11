A medida que avanza la tecnología, crecen los riesgos en los dispositivos de la informática futura, como sería el caso del efecto 2038, también catalogado, llamado o titulado como efecto Y2K38.

Antes de entrar en contexto al efecto 2038, hay que conocer un poco sobre el efecto 2000, del cual se supo en el año 1999 y advirtió sobre un posible colapso tecnológico en todo el mundo. Básicamente, se dijo que “el 31 de diciembre de 1999 los sistemas informáticos pasarían al 1 de enero de 1900 en vez de al 1 de enero de 2000, debido a que muchos sistemas codificaban el año en dos dígitos”, según varios expertos en el tema.



Ahora bien, el efecto Y2K38 o efecto 2038 es otra similitud ante esta alerta, error o también llamado fallo cibernético.



(Siga leyendo: ‘Estamos siendo hackeados, manipulados’: Lama Rinchen Gyaltsen).

¿De qué se trata el efecto 2038?

Se trata de la codificación del tiempo en los sistemas de 32 bits y estaría afectando en el año 2038, según analistas del tema. Y nadie lo pensaría. Esto se trataría de un reloj que manejan muchos equipos basados en el portátil de sistema operativo para Unix (Posix), un conjunto de estándares del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (ieee), el cual busca “definir formas para que los programas interactúen con sistemas operativos, facilitando su interoperabilidad".

¡Y sobre el fin del mundo...! 🤯



¿Recuerdas el temido efecto 2000? 🙀 Ese que por llegar a un nuevo milenio íbamos a estar bien jodidos y al final no se rompió ni mi Amstrad. 😝



Pues también tenemos el problema del año 2038, llamado efecto Y2K38. 🥲 pic.twitter.com/PFlN2jTY0L — 🔴 EN DIRECTO twitch.tv/midudev (@midudev) February 2, 2021

Dispositivos que se verán afectados

Es muy probable que el efecto 2038, o el también llamado efecto Y2K38, afectará especialmente al sistema operativo de Unix, en el cual se basan tanto Android como iOS, al igual que muchos servidores de Internet, puntos de acceso Wi-Fi o routers.



(Lea también: Motorola lanza en Colombia la familia Edge y vuelve al segmento premium).



Cabe resaltar que la tecnología viene en un avance inminente, por lo que es casi seguro que podrá evitarse este acontecimiento, así como sucedió con el efecto 2000.



Posix calcula los segundos avanzados desde el 1 de enero de 1970 a las 00:00:00 UTC (Universal Time Coordinated o Tiempo Universal Coordinado). Esto significa que, partiendo del primero de enero del año 1970, los ordenadores de 32 bits “solo aptos para contabilizar las fechas comprendidas entre las 20:45:52 UTC del 13 de diciembre de 1901 hasta las 03:14:07 UTC del 19 de enero del 2038”, según el portal tecnológico ‘Xataka’.



Por lo tanto, “un segundo después de las 03:14:07 UTC del 19 de enero del 2038, los sistemas de 32 bits ya no serán capaces de contar más, y confundirán la fecha con el 13 de diciembre de 1901, que es la fecha de referencia de 1970, restándole los 2.147.483.647 segundos negativos”, cuenta el portal citado.

¿Debemos preocuparnos?

¡Calma! No es el apocalipsis, hace años que los procesadores de 32 bits han sido reemplazados por los 64 bits, los cuales tardaría algunos siglos más en tener aquel problema. Tal es el ejemplo de Microsoft, que ofrece versiones de Windows de 64 bits; macO, GNU/Linux; iOS, que usa 64 bits desde iOS 7 y Android, el cual existe en versiones de 64 bits desde la versión 5.0.



Será muy difícil, casi que imposible, que puedan encontrarse operadores de 32 bits para el año 2038. Aun así, si eso llegase a pasar, los fabricantes podrán resolver el problema mediante actualizaciones más recientes, así que no consideran que el fallo vaya a causar un problema muy significativo a futuro.



(No deje de leer: Resistencia a la digitalización e innovación llevará al fracaso).

También puede leer:

La clínica con 184 personas congeladas que esperaban despertar en el futuro

Celulares ‘gamer’: ¿cuáles son los mejores y en qué indagar al comprar uno?

¡No se deje engañar! Conozca los trucos para WhatsApp que son falsos

¿Se lo han hecho? El ‘curving’, la nueva modalidad en las relaciones digitales

Tendencias EL TIEMPO