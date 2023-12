Este el primer barco eléctrico volador que podría innovar el transporte en el mundo

O Candela P-12 é um navio flutuante elétrico que entrou em produção em novembro de 2023. Ele é o primeiro do seu tipo no mundo e promete revolucionar o transporte marítimo com sua tecnologia sustentável e eficiente. O Candela P-12 tem 12 metros de comprimento e pode transportar até 30 passageiros. Ele é movido por uma bateria de 180 kWh que pode ser recarregada em uma hora. O navio usa hidrofólios, que são asas submersas que elevam o casco da água, reduzindo o arrasto e o consumo de energia. O Candela P-12 pode navegar a uma velocidade de até 30 nós (55 km/h) com uma autonomia de 2 horas. O navio foi desenvolvido pela empresa sueca Candela Speed Boat, que já produz lanchas elétricas com hidrofólios desde 2019. A empresa afirma que o Candela P-12 é 95% mais eficiente do que os navios convencionais e que não emite poluentes nem ruídos. Além disso, o navio tem um sistema de controle automático que ajusta os hidrofólios de acordo com as condições do mar, garantindo uma navegação suave e estável. O Candela P-12 foi projetado para ser usado como um táxi aquático, um ferry ou um barco de turismo. Ele já recebeu encomendas de vários países, como Suécia, Noruega, Alemanha e França. A empresa espera que o navio contribua para a redução das emissões de carbono no setor marítimo e para a melhoria da mobilidade urbana nas cidades costeiras. https://www.mynewsdesk.com/candela-speedboat-ab/pressreleases/worlds-first-electric-flying-passenger-ship-takes-off-enters-production-3286832