El hombre tras la consolidación de Entel Perú, es quien toma las riendas que deja Chris Bannister en Colombia, luego de que la compañía cumpliera un año en su operación.

Ramiro Lafarga, recientemente estuvo como director en Entel Perú una filial del grupo Entel Chile y que inició operaciones en 2013 tras la compra de Nextel y que actualmente posee el 21% de participación del mercado de móvil peruano, y que además registra ventas superiores a los 800 millones de dólares anuales.



En Perú uno de sus logros más grande es haber logrado la subasta de espectro de 5G, la empresa fue la primera en hacer las pruebas para su uso de manera comercial y apunta a que 25% del tráfico móvil del Perú sea manejado sobre 5G para 2024.



Además fue directivo de Liberty Globalen Polonia y del operador O2 en Eslovaquia.



El mercado Latinoamericano, no le es ajeno, pues Lafarga fue también director Comercial de Movistar en Chile.



Entre las tareas que asume está el continuar con las estrategias, planes y programas establecidos para la compañía en este 2022 como la expansión de redes de 4G y de conectividad de zonas rurales.



Según el directivo la clave en Perú fue el respaldo de la empresa para incorporar tecnología y lograr tener cobertura completa de 4G. Además de la atención y servicio al cliente con promociones para mantener también la satisfacción del cliente y lealtad a la marca que se complementan con la eficiencia en la gestión de la operación. Así que en esos aspectos no hay diferencia con Colombia.