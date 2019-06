¡Cuidado! No caiga en la estafa del calendario de Google

Tenga cuidado si usted es de los que recibe notificaciones para agregar un evento en su calendario de Google o de cualquier otro servicio. Los cibercriminales aprovechan las funciones predeterminadas de las diferentes herramientas para engañar y hacer caer a potenciales víctimas.



Investigadores de la firma de ciberseguridad Kaspersky Lab han advertido de una modalidad llamada ‘phishing calendario’ por medio de la cual les envían a sus víctimas la alerta de una invitación automática no solicitada al calendario de Google, la cual contiene un enlace falso.

Según Kaspersky, en este caso al hacer clic se redirige a la persona a un sitio con un cuestionario simple que ofrecía premios en efectivo. Para recibir la recompensa, se solicita un supuesto pago de trámite por lo que se le piden los detalles de su tarjeta de crédito y agregar cierta información personal, como nombre, número de teléfono y dirección.

La compañía de seguridad informática reveló que durante mayo hubo una explosión de spam en mensajes de correo electrónico bien elaborados y enviados por los estafadores que a su vez causó el aumento de este tipo de estafas.



Maria Vergelis, investigadora de seguridad en Kaspersky, dice que la estrategia es eficaz porque las personas usan esta aplicación para organizar la información y no para transferirla.



"Como suele ocurrir, todas las estratagias simples se vuelven más elaboradas y engañosas con el tiempo", dijo.



La buena noticia es que usted puede tomar medidas sencillas para evitar ser víctima. En primer lugar, tiene la opción de desactivar la adición automática de invitaciones a su calendario. Para hacerlo vaya al menú de configuración, haga clic en el ícono del engrane y luego en configuración de eventos. A continuación vaya a ‘agregar invitaciones automáticamente’, y seleccione ‘No, solo mostrar las invitaciones a las que he respondido’. Debajo de esto, en la sección ver opciones, asegúrese de que ‘Mostrar eventos rechazados’ no esté marcado, a menos que específicamente desee verlos.



Desde Kaspersky también recomiendan nunca ingresar su información personal si no tiene certeza de que un sitio web al que se le redirige es real y seguro y mantener sus dispositivos y servicios actualizados.



TECNÓSFERA