Investigaciones antimonopolio contra Facebook, Amazon, Google y Apple

El gobierno de EE. UU. prepara una investigación contra el famoso grupo GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple para establecer si los gigantes tecnológicos hacen uso indebido de su enorme poder de mercado. Según reportes de agencia, fuentes revelaron la existencia preliminar de una investigación sin precedentes y de gran alcance a algunas de las compañías más grandes del mundo

Según las agencias, la entidades que hacen cumplir las leyes antimonopolio en los Estados Unidos dividieron la supervisión de las cuatro compañías. El Departamento de Justicia está preparado para investigar a Google y supervisar a Apple, mientras que la Comisión Federal de Comercio (FTC) asumirá las investigaciones de Amazon y Facebook. Si los rumores, respaldados por dos fuentes anónimas, son ciertos y se materializa un caso antimonopolio, el proceso será largo. El siguiente paso es que las dos agencias federales decidan si desean iniciar investigaciones formales.

Los gigantes GAFA enfrentan un creciente escrutinio en el mundo por preocupaciones de competidores, legisladores y grupos de consumidores frente al poder que ostentan sus negocios y la posibilidad de que actitudes anticompetitivas afecten a sus rivales y a los usuarios finales.



Según reportó Reuters, el lunes las acciones de Facebook cayeron un 7.5 por ciento mientras que Alphabet, propietario de Google, perdió más del 6 por ciento. Las acciones de Amazon cayeron un 4,6 por ciento y las de Apple bajaron un 1 por ciento.

Sombras sobre Apple

La posibilidad de una investigación coordinada impactó el día de Apple. El lunes se desarrolló la conferencia de desarrolladores de la compañía de la manzana y aunque la mayoría de anuncios se centraron ayudar a los desarrolladores a construir software más fácilmente o hacer un mejor software de realidad aumentada, hay preocupaciones por la dominancia de la firma.



Durante la conferencia, Apple dio varios ejemplos de cómo colabora con otros rivales: Google Docs funcionará mejor en el navegador web del iPad, Microsoft está diseñando un nuevo Minecraft para el iPad; y los controladores de juego de Microsoft y Sony (Xbox y PlayStation) se conectarán con los productos de Apple.



Sin embargo, algunas herramientas y características podrían interpretarse como anticompetitivas, según dijeron algunos desarrolladores a Bloomberg. Por ejemplo el 'Iniciar sesión con Apple', permitirá que las personas seleccionen qué información personal comparten con aplicaciones y sitios web cuando crean cuentas. Ello podría llevar a algunos desarrolladores a optar por servicios de autenticación de Google o Facebook, que operan con alternativas más populares.



La decisión de Apple de hacer que el botón sea obligatorio para todas las aplicaciones que proporcionan cualquier método de inicio de sesión de terceros fue "sorpresiva" y seguramente será desarrollada con mayor profundidad en los próximos meses.



Algunas aplicaciones presentadas el lunes pueden afectar a empresas más pequeñas. Por ejemplo, los usuarios podrían preferir usar la nueva aplicación de Recordatorios, que tiene una amplia gama de características y viene gratis con los productos de Apple, para reemplazar las listas de tareas pendientes vendidas por otras compañías en la App Store. Los fabricantes de aplicaciones para el seguimiento de la menstruación o para convertir un iPad en un monitor de computadora externo también pueden estar reevaluando sus negocios en los próximos meses.



En marzo pasado, la senadora demócrata Elizabeth Warren dijo que a Apple no se le debería permitir administrar una tienda de aplicaciones mientras controla la plataforma. Apple no hizo ninguna conciliación en ese frente el lunes. En cambio, la compañía dijo que abriría una nueva App Store para el Apple Watch.



A pesar de que Apple lanzó varias actualizaciones solicitadas desde hace mucho tiempo, un "modo oscuro" para usar el iPhone de noche, una nueva computadora Mac Pro, una ruptura de iTunes, uno se pasa por alto: la capacidad de cambiar una aplicación predeterminada a algo que Apple no haya hecho. En el iPhone y el iPad, los correos electrónicos continuarán abriéndose en Apple Mail, los enlaces en Apple Safari y las direcciones en Apple Maps, independientemente de las preferencias del usuario.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Bloomberg y Reuters