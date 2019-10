Estados Unidos permitirá el suministro de insumos a Huawei

Desde julio de este año, Estados Unidos viene anunciando que emitirá licencias para que empresas de ese país puedan vender ciertos suministros a compañías chinas como Huawei, sin embargo, y a pesar de la ambigüedad de las decisiones del gobierno norteamericano, el panorama parece aclararse con una nueva decisión del presidente Donald Trump en la que delimita las posibles ventas hacia el país asiático de solo productos y tecnologías no sensibles.

Según un reporte del diario estadounidense The New York Times publicado este miércoles 10 de octubre, la decisión del presidente Trump se convierte en un aliciente para bajar la tensión previa a las conversaciones comerciales entre funcionarios de alto nivel de ambos países que se reanudan esta semana en Washington (EE. UU.).

A pesar de que algunas empresas estadounidenses encontraron cómo burlar el veto hace un par de meses, ahora estas licencias de distribución permitirían a unas pocas compañías estadounidenses evitar la prohibición que el gobierno de Estados Unidos impuso a Huawei, uno de los mayores fabricantes de equipos de telecomunicaciones del mundo, en mayo de este año cuando las conversaciones comerciales entre Washington y Beijing se rompieron.



La lista negra impidió que Huawei comprara piezas y componentes de compañías estadounidenses sin la aprobación del gobierno de EE. UU., lo que ha limitado su acceso a tecnologías esenciales como Google Mobile Services.



Por su parte, funcionarios del gobierno instaron a las compañías estadounidenses a solicitar licencias después de la promesa de alivio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que "las exportaciones a Huawei de artículos no sensibles que sean fácilmente reemplazados por competidores extranjeros serían permitidas".

Como lo ha informado Reuters, cuando al Gobierno de China se le preguntó sobre las posibles exenciones no hizo comentarios específicos, sino que pidió a los Estados Unidos que trataran a las empresas chinas de manera justa.



"China insta a la parte estadounidense a que cese su represión forzada y sanciones a las empresas chinas, incluida Huawei, y que trate a las empresas chinas de manera justa", le dijo a Reuters el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Geng Shuang este jueves.



Por su parte, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, agregó que "los aranceles obligan a China a prestar atención a las preocupaciones de Estados Unidos".

Alcance de la medida

Según The New York Times, aunque la aprobación de licencias probablemente sea vista por Huawei como un "gesto de buena voluntad" de parte del gobierno norteamericano, en términos generales la autorización de ventas de los llamados productos "no sensibles" no representarían un cambio significativo ni tendría efectos prácticos para el desarrollo de sus productos.



Esto con base a que, dentro del conjunto de productos que sigue estando prohibido para China se encuentra lo relacionado con tecnologías de doble uso, es decir, todos aquellos productos y servicios tecnológicos que pueden utilizarse para suplir necesidades de ámbitos civiles y militares.

Según el Departamento de Comercio estadounidense, dentro de estas tecnologías sensibles se encuentran las técnicas de inteligencia artificial (AI) que incluyen el "deep learning", la red neuronal, el procesamiento automático del lenguaje natural o la asistencia virtual.



Finalmente, el diario estadounidense The New York Times también se refirió a que muchas compañías estadounidenses han continuado suministrando productos a Huawei al encontrar formas de evitar etiquetar los productos como de fabricación estadounidense y canalizar más productos producidos fuera de los Estados Unidos a la empresa.



