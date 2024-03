Escritores demandan a Nvidia por infracción de derechos de autor en herramientas de IA

Un destacado grupo de escritores ha iniciado una demanda colectiva contra la gigante tecnológica Nvidia, alegando que la empresa ha violado sus derechos de autor mediante el uso de sus obras literarias en el entrenamiento de modelos de lenguaje grande (LLM) para su plataforma NeMo Megatron.

Nvidia NeMo, reconocida por su avanzado conjunto de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) conversacional, se encuentra en el punto de mira por supuestamente incorporar materiales protegidos en sus procesos de aprendizaje automático.

La demanda resalta que NeMo Megatron, una herramienta empresarial de IA, ha sido entrenada con datos que incluyen obras de los escritores Abdi Nazemian, Brian Keene y Stewart O'Nan sin su consentimiento.

#AI e #copyright nuova causa contro NVIDIA:

l'azienda aveva ammesso di aver addestrato i suoi 3 modelli NeMo Megatron utilizzando una copia del dataset The Pile. Pertanto, NVIDIA ha necessariamente addestrato NeMo Megatron su una copia di Books3, il quale fa parte di The Pile. pic.twitter.com/tvKmvQlC3N — Vimana Grioni (@Vimana_Grioni) March 13, 2024

Las obras mencionadas, entre ellas 'Like a Love Story', 'Last Night at the Lobster' y 'Ghost Walk', fueron parte de un extenso conjunto de datos denominado The Pile, que a su vez contenía Books3, derivado de la biblioteca digital Bibliotik.

Los demandantes han enfatizado que nunca dieron permiso a Nvidia para "hacer copias de sus obras, exhibirlas o distribuirlas públicamente", una acción que viola claramente la regulación de 'copyright' en Estados Unidos.

La situación se agrava al conocer que, a pesar de la eliminación de estos repositorios por parte de Hugging Face en octubre de 2023, Nvidia había realizado previamente "múltiples copias de las obras infringidas durante el entrenamiento de NeMo".

NeMo Megatron Nvidia Foto:Nvidia Newsroom Compartir

En respuesta a las acusaciones, Nvidia ha defendido la legalidad de su plataforma NeMo, afirmando que se ha desarrollado respetando plenamente las leyes de derechos de autor.

Esta defensa se produce en un momento de creciente debate sobre la ética y legalidad en el entrenamiento de modelos de IA, particularmente en lo que respecta al uso de contenido protegido por derechos de autor.

La denuncia, presentada en el Distrito Norte de California, Estados Unidos, plantea cuestiones fundamentales sobre la propiedad intelectual en la era digital y el papel de las grandes tecnológicas en el respeto de estos derechos.

Los escritores afectados buscan una compensación por daños y perjuicios, subrayando la necesidad de una mayor claridad y justicia en el uso de obras literarias en el desarrollo tecnológico. La industria tecnológica, por su parte, se encuentra ante un potencial punto de inflexión en cómo aborda y respeta la propiedad intelectual en sus innovaciones futuras.

*Esta información fue reescrita con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de Europa Press y contó con la revisión de una periodista y un editor.