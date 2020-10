La urgente necesidad de regular los monopolios digitales

La edad dorada de Estados Unidos a fines del siglo XIX comenzó con una serie de innovaciones (ferrocarriles, producción de acero, extracción de petróleo), pero culminó en gigantescos fideicomisos propiedad de ‘barones ladrones’ que usaron su riqueza y poder para expulsar a sus competidores, y luego para corromper la política estadounidense.



Ahora nos encontramos en una segunda edad dorada, iniciada por las innovaciones de software e internet, y un puñado de gigantes de la tecnología son los nuevos ‘barones ladrones’. Facebook y Google ahora dominan el mercado de la publicidad en línea, mientras que los ingresos por publicidad que van a los periódicos, las cadenas de televisión y otras agencias de recopilación de noticias continúan disminuyendo.



Google también aloja dos tercios de todas las búsquedas en internet en los Estados Unidos, y es tan dominante que ‘buscar en Google’ se ha convertido desde hace mucho tiempo en un verbo de uso común (‘googlear’). En 2006, Google adquirió el sitio de alojamiento de videos más grande del mundo, YouTube. Y Facebook, por su parte, ha adquirido más de 70 empresas en aproximadamente 15 años, incluidos competidores potenciales como Instagram y WhatsApp.



Mientras tanto, Amazon se ha convertido en la primera parada para un tercio de todos los consumidores estadounidenses que buscan comprar cualquier cosa, incluidos más de la mitad de los libros nuevos. La escalada de Amazon se traduce en gangas para los consumidores, pero socava las industrias de proveedores, incluidas las regalías de autor y las ganancias de los editores.



Esta consolidación a la vanguardia de la economía estadounidense ha creado tres grandes problemas. El primero se refiere al poder económico. Aquí, el problema no es el clásico de que los precios al consumidor sean más altos de lo que serían en condiciones competitivas; el tema es que las big tech están inhibiendo la innovación. El tamaño de sus propiedades, las plataformas de uso obligatorio (debido a los efectos de la red), las patentes y los derechos de autor, y las flotas de abogados para someter a los posibles rivales a litigios les han permitido crear barreras formidables para los nuevos participantes.

Sin duda, las grandes plataformas como Amazon, Google y Facebook han permitido a los creadores mostrar e introducir nuevas aplicaciones e innovaciones. Pero debido al abrumador poder de negociación de estas plataformas, pueden quedarse con una gran porción de las ganancias. En parte, como resultado de que la tasa de formación de nuevas empresas generadoras de empleo en Estados Unidos se ha reducido a la mitad desde 2004.



El poder político de las Big Tech

El segundo problema se refiere a la influencia política: las concentraciones masivas de poder económico tienden a generar una influencia política de la que se abusa fácilmente. Debido a su tamaño cada vez mayor, el sector de la tecnología proporciona contribuciones de campaña importantes y mantiene pelotones de cabilderos y abogados en Washington D. C. La empresa matriz de Google, Alphabet, por ejemplo, es uno de los grupos de presión más importantes de la capital de Estados Unidos.



Todo este poder produce resultados: lagunas fiscales, subsidios, exenciones regulatorias y otras formas de generosidad del Gobierno que no están disponibles para las empresas más pequeñas. Por ejemplo, en 2018, Amazon no pagó impuestos federales, incluso cuando realizó una subasta de miles de millones de dólares a estados y ciudades ansiosos por albergar su segunda sede. La compañía también ha obligado a Seattle, su sede principal, a desechar un plan para gravar a las grandes corporaciones. Esos ingresos se habrían utilizado para pagar los refugios para personas sin hogar de una población en crecimiento que no puede permitirse rentas altísimas causadas, en parte, por Amazon.



El poder político de las grandes tecnologías también compra impunidad. Los ejecutivos de Facebook retuvieron la evidencia de la actividad maligna de Rusia en su plataforma mucho más tiempo de lo que se había revelado anteriormente, pero no sufrieron consecuencias. Quizás lo más preocupante es que contrataron a una firma de investigación de oposición política para desacreditar a sus críticos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que Facebook use sus propios datos y plataforma contra sus oponentes y competidores?



Google también ha utilizado su poder para defenderse de las críticas. En silencio ha financiado a cientos de profesores universitarios para que escriban artículos de investigación que justifiquen su dominio del mercado, y ha amenazado con recortar los fondos a los think tanks sin fines de lucro que han criticado su poder económico y político.

Jeff Bezos, de Amazon; Tim Cook, de Apple; Mark Zuckerberg, de Facebook y Sundar Pichai, de Google, han comparecido ante el Congreso de Estados Unidos para defender sus empresas. Foto: BBC

El poder está en la información

El tercer problema se refiere al poder social: el control sobre los flujos de comunicaciones de los que dependen las personas para comprender el mundo. El ejemplo más obvio son las noticias. Al negarse a asumir la responsabilidad de la precisión de lo que aparece en sus plataformas, las firmas de big tech están permitiendo activamente que los demagogos, los traficantes del odio y los estafadores ejerzan una influencia sin precedentes sobre la sociedad, pervirtiendo el discurso político, alentando el fanatismo e incluso poniendo en peligro a los niños.



La defensa de las empresas de tecnología es que no son editores, sino simplemente propietarios de plataformas y algoritmos. Pero esta afirmación es desmentida por los poderosos efectos de red de sus plataformas. Cuanta más gente participe, más necesaria se vuelve la plataforma para todos los demás. Si las personas quieren saber qué está sucediendo en el mundo, cada vez tienen menos opciones que interactuar con YouTube, Facebook o Twitter.

Otro aspecto del poder social de las grandes tecnologías es su creciente capacidad para agrupar y analizar datos sobre todos los aspectos de nuestras vidas, elecciones y movimientos. Esto no solo socava nuestra privacidad; desafía nuestra propia autonomía. La publicidad dirigida no solo responde a las necesidades y deseos de los consumidores. Da forma a nuestra comprensión de nosotros mismos, nuestras comunidades y el mundo.



Estas tres formas de poder (económico, político y social) tienen sus raíces en el creciente dominio de las grandes tecnologías sobre los mercados, la información y las comunicaciones. Y ese dominio es una función del tamaño y alcance de estas empresas.



Estados Unidos respondió a los abusos del poder corporativo en la edad dorada con leyes antimonopolio que permitieron al Gobierno romper el poder económico concentrado. Es hora de volver a utilizar la política antimonopolio. Cuando dividir las empresas de big tech no sea práctico, se debería exigir a esas empresas que, al menos, pongan a disposición del público su tecnología y datos patentados y que compartan sus plataformas con competidores más pequeños.



Tales medidas impondrían pocos costos a la economía, dado que estos gigantes dependen más de las escalas que de la innovación. Además, los beneficios de reducir el poder concentrado de big tech serían significativos. Una mayor competencia reduciría la influencia del mercado y la influencia política de las principales plataformas. También les daría a las personas más opciones sobre cómo recibir información confiable y un mayor control sobre qué aspectos de sus vidas personales comparten.



En la segunda edad dorada, como en la primera, las empresas gigantes en el centro de la economía estadounidense están distorsionando su mercado y su política. Así como el problema es el mismo, también lo es la solución.

ROBERT REICH*

© Project Syndicate

* Robert B. Reich es profesor de política pública del canciller en la Universidad de California. Project Syndicate.