¿Es 5G peligroso? La Unión Europea cree que sí

En un informe que evalúa los riesgos de seguridad derivados del despliegue de la

tecnología 5G, la Unión Europea (UE) advierte sobre la posible proliferación de los ciberatacantes, así como el excesivo poder y control que pueden llegar a tener los estados, en un entorno que involucra a las redes eléctricas, las comunicaciones policiales e incluso los electrodomésticos



Si bien el informe, revisado por Bloomberg y que se publicará el próximo miércoles, no nombra a China o a Huawei, allana el camino para medidas regulatorias como restringir la dependencia excesiva de los equipos de telecomunicaciones de un solo proveedor, especialmente si este último tiene su sede en un país con bajos estándares democráticos.

"Países terceros pueden ejercer presión sobre los proveedores de 5G para facilitar los ataques cibernéticos que sirvan a sus intereses nacionales", afirmó la UE en su informe de 24 páginas. "Los proveedores pueden estar sujetos a presiones debido a su propiedad, la legislación y los estados de su país de origen", se lee en el documento.



El reporte, que esta codificado como "ambar" para una circulación restringida, apunta a países no democráticos que podrían ejercer presión y representar un riesgo de espionaje.



Además, el documento advierte en sus conclusiones que la nueva tecnología "aumentará el número de rutas de ataque que podrían ser explotadas por actores de amenazas, en particular estados no pertenecientes a la UE o actores respaldados por el estado, debido a sus capacidades (intención y recursos) para realizar ataques contra redes de telecomunicaciones de los Estados Miembros de la UE".

Ante las preocupaciones, la UE está pidiendo a sus Estados Miembros que revisen sus sistemas de seguridad antes del despliegue de la tecnología 5G, citando riesgos que van desde el espionaje respaldado por el estado hasta el sabotaje a través de código malicioso por parte de grupos criminales, así como la denegación de servicios que bloquearían los dispositivos de los usuarios finales.



El documento también advierte a los países y los operadores de los riesgos de depender de un único proveedor para construir su infraestructura, sin citar a países como Italia, que ya han firmado acuerdos con Huawei.

La Comisión Europea, la rama ejecutiva del bloque, dará a conocer su evaluación de los riesgos de seguridad para 5G el miércoles, mientras Washington continúa presionando a los aliados para que rechacen a Huawei de sus redes futuras.



Los funcionarios estadounidenses han amenazado con cortar la cooperación de inteligencia con países que no lo hagan, mientras que no descartan otras posibles sanciones.



La evaluación está diseñada para servir de base para crear las medidas a nivel europeo en el área, incluida la posible designación de proveedores como Huawei como "no seguros" y fue escrita a partir de las contribuciones enviadas por todos los Estados Miembros, incluidos Alemania y Francia.

La Comisión explora una gama completa de riesgos, que van desde la capacidad vital de las industrias para funcionar hasta soportar "procesos democráticos, como las elecciones" que eventualmente dependerán del sistema 5G.



Si bien cualquier decisión de prohibir Huawei finalmente recaería en las capitales, y ningún país europeo ha decidido prohibir completamente a la compañía de sus redes, el enfoque a nivel de la UE podría dificultar que Pekín tome represalias contra cualquier país europeo individual que adopte una linea muy dura contra Huawei.



