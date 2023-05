Eric Schmidt, uno de los antiguos CEO de Google, advirtió en los últimos días que la inteligencia artificial podría ser utilizada para matar personas en el futuro. Le contamos qué dijo el empresario.

Durante una reunión de ejecutivos, según publicó el 'Daily Mail', Schmidt dijo que esta tecnología, en auge desde hace algunos años, representa un "riesgo existencial" para la raza humana.



De acuerdo con el hombre que estuvo a la cabeza de Google durante varios años, estos avances podrían ser utilizados en contra de las personas según su evolución.



De hecho, recientemente presidió la Comisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre inteligencia artificial (IA), en la que también advirtió sobre los peligros de la misma.

En sus declaraciones, el ex CEO se centra en el peligro inminente de que estos sistemas puedan encontrar vulnerabilidades dentro de los diferentes software que se utilizan en todos los altos mandos e instituciones.



"Hay escenarios no hoy, sino razonablemente pronto, en los que estos sistemas podrán encontrar exploits de día cero (fallas de seguridad en el código) en problemas cibernéticos o descubrir nuevos tipos de biología", aseguró Schmidt antes de la Cumbre del Consejo de CEO de The Wall Street Journal en Londres, según el diario británico.



“Ahora, esto es ficción hoy en día, pero es probable que su razonamiento sea cierto. Y cuando eso suceda, queremos estar preparados para saber cómo asegurarnos de que estas cosas no sean mal utilizadas por personas malvadas", agregó el hombre.

Eric Schmidt, ex CEO de Google. Foto: Twitter (@ExpoGenerative)

El debate continúa en torno a los peligros y beneficios de las inteligencias artificiales, que hasta ahora se han apoderado de un sinnúmero de áreas de la tecnología, poniendo en riesgo incluso cientos de trabajos.



Schmidt hace parte de la lista de magnates tecnológicos que se han pronunciado en contra del rápido avance que ha tenido la IA y sus productos derivados, ahora impulsados por grandes como Google y Microsoft.



ANDRÉS FELIPE LEÓN MAFFIOLD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

