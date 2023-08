La reconocida compañía de videojuegos, Epic Games, ha revelado su último movimiento estratégico: el lanzamiento del programa "First Run".

Esta iniciativa se presenta como una oportunidad sin precedentes para los desarrolladores, permitiéndoles cosechar el 100% de las ganancias generadas por las ventas de sus creaciones.



(Le puede interesar: Opening Night Live: estos son los videojuegos más esperados de la Gamescom en Alemania).



Sin embargo, existe un requisito crucial: la exclusividad del título en cuestión en la plataforma Epic Games durante un plazo de seis meses.

Epic Games lanza First Run, le contamos. Foto: Epic Games.

Hasta ahora, Epic Games ha destacado por ofrecer a los desarrolladores una participación del 88% en las ganancias de ventas en su tienda, manteniendo un 12% para sí misma.



Con la introducción de 'First Run', la empresa propone un acuerdo aún más lucrativo, en el cual los creadores pueden embolsarse la totalidad de las ganancias de ventas, siempre y cuando elijan otorgar exclusividad a Epic Games Store por medio año.



(Le puede interesar: PlayStation anuncia su nuevo dispositivo portátil: precio, novedades y características).



La nueva oferta, llamada 'Epic First Run', estará a disposición de los desarrolladores interesados de manera voluntaria a partir del 16 de octubre de este año.



Junto con el beneficio financiero, los participantes en 'First Run' disfrutarán de ventajas adicionales, como destacadas ubicaciones de sus juegos en la página principal, páginas de colección personalizadas y la posibilidad de aprovechar "oportunidades editoriales" específicas para títulos exclusivos.

Un grupo de padres de familia de Canadá exige que se cancele Fortnite. Foto: Epic Games

Epic Games aseguró que todos los desarrolladores y editores que tengan una cuenta registrada en Epic Games Store podrán aprovechar esta opción. No obstante, es importante resaltar que solo podrán acogerse a este programa los "juegos o aplicaciones de nuevo lanzamiento" que no hayan estado disponibles previamente en otras tiendas de PC de terceros ni en servicios de suscripción de la misma índole.



La compañía enfatizó en que los productos que ya cuenten con acuerdos de exclusividad previa con Epic Games Store no son elegibles para formar parte del programa. Sin embargo, en caso de que los desarrolladores dispongan de sus propias tiendas en línea para la venta directa, podrán lanzar sus juegos simultáneamente en su plataforma y en Epic Games Store mediante 'First Run'.



Es esencial mencionar que este programa de oportunidad tiene un período de validez de seis meses. Una vez transcurrido ese plazo, los desarrolladores retornarán a la distribución estándar del 88 por ciento de las ganancias y tendrán la libertad de lanzar sus títulos en otras plataformas.

