‘La identidad digital debe tener altos niveles de seguridad’

Realizar trámites de manera virtual se volvió una práctica cada vez más usada, sobre todo en el último año, por el confinamiento a raíz de la pandemia de covid-19, que impulsó fuertemente el uso de canales digitales. En esto juega un papel muy relevante la protección de los datos personales que permiten establecer una identidad de manera digital.



(Lea también: Wom se defiende de acusaciones sobre presunta publicidad engañosa)

Así lo señala Santiago Aldana, director ejecutivo de la plataforma Soy Yo, la cual ofrece la alternativa de que las personas a través de su celular puedan tener el control de la información que les permita ante una entidad o empresa comprobar quién son, contando con herramientas tecnológicas de punta, como reconocimiento biométrico, para la protección de los datos. Haciendo que los procesos sean sencillos y que cuenten con mecanismos de cifrado.



(También le puede interesar: David Vélez, el multimillonario colombiano que pocos conocían)

¿Qué es la identidad digital?

​

En la identidad digital hay varios factores. El primero responde a la pregunta de quién es la persona; la segunda es la autenticación, que esa persona pueda demostrar que es quien dice ser, esto se logra en el factor digital con biometría, ya sea facial, de voz o de iris, o con otros elementos más tradicionales como códigos por mensajes de texto o un token. Estos elementos permiten saber quién es la persona y se guardan desde el teléfono de forma segura.



La identidad digital contempla elementos muy fuertes de privacidad. Está volcada a que todo esto sea protegido y controlado por el individuo, que este sea el dueño de su identidad digital y cuente con herramientas tecnológicas disponibles para tal fin.

¿Por qué es importante ponerle atención a la identidad digital?

​

Con la identidad digital, uno puede guardar en un solo lugar la información que le permite a uno demostrar quién es. Actualmente, para diferentes trámites, uno tiene que identificarse y hacer el proceso con entidades distintas; termina uno con un montón de claves, al punto de que se volvió inmanejable. A ello se suman los riesgos de si esta información, por algún tipo de filtración o ataque, es robada y alguien puede violentar esa identidad al acceder a esos datos.



Por esto se debe buscar que la identidad digital tenga altos niveles de seguridad y privacidad, permitiendo interactuar con las empresas o entidades con las que se necesita hacer un proceso, pero de una forma al mismo tiempo fácil y rápida.



(Lea también: SIC abre investigación contra Facebook por filtración de datos)



¿En qué consiste la plataforma Soy Yo y cómo se pueden hacer trámites?

​

Típicamente, cuando queremos relacionarnos con una empresa o entidad, ya sea para abrir un nuevo servicio o para ampliarlos, nos ponen a los individuos la carga de demostrar la identidad, tiene uno que anexar documentos, responder preguntas, hacer unos procesos largos, y eso se repite en cada uno de los lugares donde se necesita certificar la identidad.



Por eso, desde Soy Yo creemos que la carga de la prueba no debería ser sobre el individuo, debería ser fácil, rápido y con toda la seguridad y privacidad. Pero, además debería ser reutilizable, para todas las veces en las que tenga que comprobar quién soy. Lo que plantea la aplicación es que cada persona registre su identidad una sola vez y que cada vez que necesite comprobarla se vincula la plataforma con la entidad, para que el proceso sea sencillo y sin tantos pasos, pero al mismo tiempo seguro, ya que la aplicación guarda la identidad en el teléfono, a través de una llave única y no por una base de datos central manejada por la plataforma.



Cuando quiero hacer un trámite con cualquier entidad, sea para vincularme, para firmar electrónicamente, entre otros, la persona simplemente debe tomarse una selfi y ahí se realiza la certificación de la identidad.

Al relacionarnos con una empresa o entidad, nos ponen a los individuos la

carga de demostrar la identidad FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo nació la plataforma?

​

Este es un tema que en todo el mundo está surgiendo, es tecnología de punta y ha aparecido porque en el mundo digital nos falta confianza para poder hacer trámites de manera digital. Por esto, Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda vieron la importancia de la identidad digital no solo en el sector financiero, sino en otros campos como el retail, el sector de las telecomunicaciones y de la salud. De ahí, en diciembre de 2019 se crea SoyYo, que incorpora la mejor tecnología disponible globalmente, para que las personas pueden construir esa identidad digital, y en este momento estamos en la fase de escalarla y trabajar en los convenios con varias entidades para que cuenten con este servicio y se lo puedan ofrecer a sus usuarios.



(Lea además: ¿Cómo saber si su cuenta de WhatsApp fue hackeada?)



¿Qué elementos integra la aplicación para garantizar la seguridad de los usuarios?

​

Lo que hacemos en Soy Yo es que nosotros no tenemos la información que permite realizar la identidad digital, cada persona es la que lo tiene y protege con elementos como factores de biometría; además, si a la persona se le pierde el celular, una persona externa no va a poder acceder a estos datos, y solo cuando la persona tenga un nuevo teléfono podrá restablecer su información. Acá lo que estamos haciendo es que cada usuario tenga una base de datos individual, la cual está cifrada.



¿La aplicación permite reducir los casos de fraude y suplantación de identidad?

​

Durante la pandemia hemos visto crecer de manera exponencial los casos de fraude y suplantación en las transacciones digitales, y de ahí es de donde sale con mayor relevancia todo el tema de Soy Yo; lo que buscamos es dar mecanismos que ayuden a mitigar todos estos delitos, dándoles al tiempo a las personas el control de sus datos, pero haciéndolo sencillo. Las personas tienen la identidad en su teléfono, pero protegida con los niveles más altos de seguridad tecnológica actual.



TECNÓSFERA