'La CRC tiene que tomar medidas en el tema de dominancia de internet móvil': WOM

En entrevista con EL TIEMPO, Ramiro Lafarga de WOM habló de lo que se viene en la subasta de 5G y de las medidas que pronto anunciará la Comisión de Regulación de Comunicaciones que se referirán a la concentración del mercado de telecomunicaciones en cabeza de Claro.



(Le puede interesar: Dominancia: la nueva batalla de los operadores en el país)

¿Cómo vieron la resolución sobre la subasta de 5G que publicó el Ministerio de las TIC?

Para nosotros ha sido muy positivo el proceso en general y esta última etapa yo creo que ha sido muy constructiva para toda la industria. Destacamos el empeño del Gobierno de acercar el cierre de la brecha digital a través de unas condiciones de espectro que, la verdad se asemejan mucho a lo que el mercado estaba esperando.



¿Y en términos de las preocupaciones respecto de los costos de AWS extendido y de otro tipo de frecuencias del espectro o de las obligaciones de hacer?

Obviamente siempre hay cosas que podríamos haber esperado. Efectivamente hay una banda que es la de AWS extendido que, a nuestro entender, está un poco más cara lo que correspondería. Pero bueno, son visiones distintas.



Respecto a obligaciones de hacer también hay que hacer los cálculos adecuados porque pueden ser también bastante numerosas. En general (se deben conectar) lugares bien alejados y se pide además conexión con fibra, que no es natural a la telefonía móvil. Estamos en plena evaluación.



Esto hará que sea más caro (la inversión), pero bueno, mi respuesta inicial era que en general vemos buena predisposición por parte del Ministerio TIC a lograr que este proceso sea exitoso.



(Lea además: Así se movió la oferta de planes móviles en Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

Ramiro Lafarga, CEO de WOM Colombia. Foto: Milton Diaz / El Tiempo



El resumen aquí es que WOM sigue firme con 5G...



WOM firme con Colombia y eso significa 5G y 4G; recordemos que incluso que se pondrán en subasta más bandas de 4G que de 5G.



La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) había hecho algunas observaciones, y sobre todo algunas sugerencias, al Ministerio de las TIC, sobre la concentración del mercado y la dominancia que ustedes, Tigo y Movistar insisten en señalar. ¿Qué opinan de esa decisión?



A nosotros nos llama la atención que la SIC, que es la máxima autoridad de lo que es competencia en este país, haya dado una definición de lo que tiene que suceder. Lo que nos sorprende es que el Ministerio haya acogido una de dos recomendaciones. Eso sí nos llama la atención.



Vemos positivo el hecho de que finalmente se están tomando decisiones respecto a este tema, que es algo que viene de hace años pendiente. Pero bueno, efectivamente faltan quizás algunos elementos a considerar por parte del Ministerio.



¿Cómo creen que se puede corregir una situación de ese tamaño?



Quisiera aclarar que el problema no es necesariamente que haya concentración de mercado, sino que exista una concentración muy alta por mucho tiempo, que es el caso de Colombia. Que el operador más grande aproveche esta posición para tener conductas dominantes es lo complejo.



En todos los mercados hay alguien que siempre tiene más participación, es natural y está muy bien. Pero que se aprovechen de tener una alta participación para tomar medidas de abuso de esa posición eso es lo que a nosotros nos ha complicado. La posición de dominio, también es importante aclarar, no se obtiene porque ser el que más invierte, que es algo que también he escuchado de algún operador y de parte del Gobierno.



Es al revés: cuando se tiene una participación alta obviamente se invierte más; y cuando se tiene una participación baja, se invierte menos. Al final lo que define cuánto inviertes en realidad es la participación y no es al revés.



Lo importante es evitar que esta posición de dominio genere abusos, como lo que le ha pasado a WOM en los últimos 2 años y medio. Por ejemplo, que (el operador dominante, Claro) no se interconectaran, lo cual fue ilegal durante muchos meses; o que no nos dieran servicio de roaming al mismo nivel de calidad que debían dar a sus propios clientes, que es el caso, y que lo hemos denunciado; o el tema de la portabilidad, en el que se inventan barreras para la portación de los clientes y otros elementos que no vienen al caso.



Nosotros vemos que cualquier medida que se tome por parte del regulador para que esto se corrija o se evite, será siempre bienvenida y especialmente porque es un mensaje en momentos de subasta y de definición de inversiones: es a los inversionistas extranjeros a los que se le dice que deben estar tranquilos porque acá en Colombia se respeta la ley y no vamos a premiar los abusos que haya por parte de los más grandes. Eso es lo que nosotros estamos esperando.



(Le puede interesar: Aproveche: estas son las mejores ofertas de celulares en Movistar, Claro y Tigo)



¿Creen que la medida que acogió el Ministerio de las TIC para la subasta de 5G, una de las dos que le propuso la SIC, es suficiente?

​

Yo creo que ayuda, yo creo que es positiva. Yo creo que es un mensaje muy bueno pero no llega a ser suficiente. También estamos esperando la resolución que anunciará pronto la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC (sobre medidas contra Claro y su dominancia en el mercado de datos móviles).

Facebook Twitter Linkedin

El mercado de datos móviles crece de forma acelerada. Foto: 123rf

¿Y creen que una resolución de la CRC puede solucionar este tema?



Absolutamente. La experiencia en otros mercados, empezando por México, es que, por ejemplo, al dominante se le establecen tarifas asimétricas de interconexión o incluso de roaming.



Esto existe en muchos mercados y es algo que estaría muy bueno para este país. Lo mismo que restringir el bundle entre fijo y móvil, que es algo que también acá existe y que casualmente el dominante tiene dominio en móvil y fija, en los accesos de banda ancha, que s eles prohíba empaquetar los dos servicios.



Esos son dos ejemplos, pero definitivamente yo creo que el regulador (la CRC) tiene que tomar cartas en el asunto, esto es algo que ha sucedido a nivel mundial y en Latinoamérica también, pero en Colombia todavía está pendiente.



Claro dice que la configuración actual de participación del mercado es así es porque ustedes los competidores no invierten. ¿Cómo van las inversiones actuales y futuras de WOM?

​

Nosotros hasta el día de hoy ya hemos sobrepasado los 1.000 millones de dólares en dos años y medio en términos de inversión. Ahora viene la subasta de 5G. Pensamos replicar ese mismo monto en los próximos dos o tres años, así que para nosotros esto es pura inversión de ahora en adelante.

Ahora viene la subasta de 5G. Pensamos replicar ese mismo monto en los próximos dos o tres años, así que para nosotros esto es pura inversión de ahora en adelante FACEBOOK

TWITTER

Esta es una industria de capital intensivo. Para poder competir necesitas un capital de inversión extraordinario pero no es solamente inversión. Se logra aumentar participación de mercado con una propuesta de valor, o porque tienes una fuerza de venta importante, porque tienes un servicio al cliente distinguido, es decir, lograr que los clientes te elijan.



Hay otras variables si no sería una industria muy aburrida, sería una industria financiera cuyo éxito estaría basado solamente en cuánto se invierte y eso no es así.



Algo que señalan los competidores de WOM es su propuesta tarifaria, muy agresiva. ¿Cómo es esa estrategia a futuro?



Es evidente que con la entrada de WOM las tarifas se reacomodaron en el mercado colombiano, gracias a que hay competencia impulsada por un nuevo jugador, no por el dominante precisamente. Nuestra estrategia la llamamos de Value for money, que no se trata de bajar precio sino de entregar más recursos; más gigas de navegación, por ejemplo. Eso ha hecho que los clientes puedan disfrutar de una mejor propuesta de valor. A futuro queremos siempre sorprender al mercado con tarifas que entreguen la mejor propuesta de valor por lo que se está pagando.



También dicen sus competidores que la propuesta tarifaria de WOM es deficitaria: ¿ustedes están perdiendo dinero con sus tarifas con tal de ganar mercado?



No, no es deficitaria. Todavía no me animo a decir que somos rentables porque acabamos de lanzar hace dos años y medio, pero se lo dice un exfinanciero: el objetivo es volver a esta compañía rentable y eso no tiene por qué impactar negativamente en la rentabilidad del resto de la industria



. Se trata de ver cómo se gestiona la compañía y para eso le diría que cada operador debe rendir cuentas y debe explicar a sus accionistas cómo lo hacen. En el caso nuestro, el afán de largo plazo es volver esta empresa rentable porque más clientes nos han elegido, porque hemos logrado un mayor volumen de usuarios, pero sin ser deficitarios y sin perder dinero.



¿Cómo ven ustedes la integración de las redes de Tigo y Movistar?



Nosotros vemos siempre con buenos ojos que haya cooperación entre los distintos operadores en pro de tener mejor calidad de servicio a los clientes. Eso es algo que sucede no solamente en Colombia, sino a nivel mundial en las principales economías centrales.



Entonces lo vemos con buenos ojos. También tenemos nuestro interés en que esto sea lo más abierto posible, en sentido que ojalá podamos también nosotros participar el día de mañana y, por qué no, compartir infraestructura no solamente con esta integración sino con el resto de los operadores de la industria



¿Y los topes de espectro que hay hoy?



Ahí hay que jugar las reglas tal cual están. No puede suceder que se contabilice la suma de las partes. Tigo y Movistar deberán devolver parte del espectro que hoy tienen y acogerse a las reglas para poder participar ahora y en adelante.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: EFE y iStock



¿Se deberían aumentar los topes de espectro en Colombia para todos los operadores?



No, yo creo que está perfecto. Yo creo que con el espectro actual y con los topes de espectros actuales, es perfectamente manejable una operación y se tiene suficiente como para poder dar buena calidad de servicio a todos los colombianos.



¿Crees que deberíamos tener tal vez menos operadores en Colombia?



Es una muy buena pregunta. En términos de servicios, yo diría que estamos bien. Lo que sí creo es en la posibilidad de compartir infraestructura. Eso es algo en lo que Colombia merece avanzar. La tasa de colocación por torre que hay en Colombia es muy baja.



El nivel de compartición de torres entre operadores es algo en lo que Colombia tiene la tasa más baja de toda Latinoamérica. Hay una oportunidad justamente de darle la vuelta a eso.