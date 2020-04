'Queremos que el .CO se convierta en el nuevo .Com': GoDaddy

El servicio de registro de nombres de dominio con la terminación .CO -para Colombia- podría convertirse en un producto de exportación digital nacional como ningún otro.



Ese es plan de los ganadores de la licitación y también de los nuevos dueños de la operación: el gigante estadounidense GoDaddy.



Tras varios meses de discusiones y puja por definir un nuevo administrador del dominio .CO, el proceso finalizó el viernes con la firma .CO Internet SAS como ganadora de la licitación y con un reclamo legal por parte del competidor DotCO, que fue rechazado por el MinTIC.



Pero el tema dio un giro el lunes, con el anuncio de que la firma de registros de internet GoDaddy compró a Neustar, dueña de la operadora .CO Internet SAS, y con ello se hizo a la administración de direcciones de internet .CO.

La noticia, que ya fue conocida a nivel mundial, estuvo acompañada por la confirmación de que el dominio nacional es de interés global y por dudas de diversos sectores sobre el impacto de la transacción.



Aunque no revelaron ni términos ni condiciones de la compra, Andrew Low Ah Kee, jefe de operaciones de GoDaddy, y Nicolai Bezsonoff, vicepresidente de servicios de registro en Neustar, hablaron en exclusiva con EL TIEMPO y explicaron su visión de negocio y cómo impactará al país en los próximos 5 años, el tiempo que contempló la licitación para la gestión del recurso digital.

Andrew Low Ah Kee, COO de GoDaddy. Foto: Cortesía

¿Cuál es el alcance de esta transacción? ¿Cambia algo en la reciente licitación?

Nicolai Bezsonoff: Estamos muy contentos por esta doble noticia. No solo hace días resultamos ganadores de la licitación sino que la confirmación de esta venta nos permitirá crecer el .CO de una forma exponencial.



Lo que significa esto es que si bien antes el .CO era un activo muy importante, ahora lo será más. Tanto para colombianos como para extranjeros.



La propuesta de Co Internet SAS sigue en los términos que se hizo y no se ve afectada. Co Internet hace parte de una estructura y de una unidad de negocios de registro que es de Neustar. Con la venta de todos los activos y acciones cambia el dueño, pero la razón social de Co Internet, ganadora de la licitación, no tiene cambios.

¿Cuál fue la razón de interés de GoDaddy?

Andrew Low Ah Kee: En GoDaddy nos enfocamos en ayudar mucho a los emprendedores del mundo a dar vida a sus ideas y lo hacemos ayudándoles a encontrar el nombre en internet que sea perfecto para lo que necesitan, con el apoyo de 7.000 empleados en el mundo.



En esta operación vemos la posibilidad de combinar una gran oportunidad con tecnologías de nivel mundial para generar innovación y beneficiar aún más emprendedores en el mundo.



Creo que el .CO tiene el potencial de convertirse en el próximo .COM y que Colombia puede jugar un rol clave en ello, atendiendo al contexto como lo ha destacado el liderazgo de la presidencia de Duque que ha postulado al país como un abanderado de la economía naranja.



Desde hace años, GoDaddy ha invertido en Colombia. Tenemos 200 empleados en Bogotá que atienden a nuestros clientes en toda Latinoamérica. Creemos que con todos estos planes podremos hacer que Colombia se convierta en un centro de impulso al emprendimiento.

Tal vez uno de los principales temores era que los emprendedores colombianos quedaran en desventaja de otros internacionales en una eventual puja por el .CO

Nicolai Bezsonoff: Nosotros hemos operado en Colombia desde el 2010 y el mismo Ministerio fue el que nos encargó crecer el .CO en Colombia y afuera del país.



Esta noticia es positiva porque así como está estipulado en el contrato, el gobierno colombiano se quedará con un porcentaje de ganancia de la gestión del dominio (81% de los ingresos brutos de las transacciones según el nuevo contrato), con lo que el beneficio del .CO también estará para todos los colombianos.



Así como lo expresa Andrew, el .CO tiene potencial de ser el próximo .COM y eso es un reto enorme, pero también nos demuestra la capacidad y oportunidad de crecimiento del dominio.



Hay unas expectativas de crecimiento elevadas, el .COM tiene más de 120 millones de nombres de dominio. Iniciamos con 27.000 dominios y ahora tenemos cerca de 2.3 millones de dominios .CO, pero proyectando la posibilidad de crecimiento esperamos aumentar en varios millones ese número.



Me parece importante destacar que como colombianos todos vamos a recibir los beneficios de este paso. El .CO se puede convertir en un producto de exportación nacional del que todos nos sintamos felices y orgullosos, llevando el reconocimiento del país a las esferas del emprendimiento y la tecnología.

Eso significa que los colombianos y todo el resto del mundo estarán en las mismas condiciones a la hora de adquirir un dominio...

Andrew Low Ah Kee: En GoDaddy, queremos ayudar a todos los emprendedores a encontrar el nombre ideal de internet para sus negocios e ideas y creemos que el .CO tiene ese potencial tanto para los emprendedores colombianos como para todos en el mundo.

¿Desde hace cuánto estaban en negociaciones? ¿El Ministerio ya conoce de esto?

Andrew Low Ah Kee: El proceso de negociación ha sido largo. Estábamos en discusiones desde hace poco más de un año. Es importante aclarar que no habíamos revelado nada porque no queríamos entorpecer el proceso de licitación que se estaba realizando.



Nicolai Bezsonoff: Es clave, como lo expresa Andrew, que no queríamos que el proceso de subasta se viera influenciado por la imagen de GoDaddy y tener algún tipo de ventaja. A este momento ya informamos al MinTIC.

El proceso por el dominio no fue fácil. Está pendiente la demanda internacional de Neustar contra el gobierno por supuestas violaciones al TLC a la hora de realizar la licitación... ¿en qué queda eso?

Nicolai Bezsonoff: No tenemos comentarios sobre eso.

¿Qué otros dominios administra GoDaddy?

Andrew Low Ah Kee: En GoDaddy llevamos más de dos décadas de experiencia encontrando dominios ideales para las personas. Tenemos más de 90 millones de nombres de dominio y 19 millones de clientes en el mundo, entre ellos, hay varios TLD (Top Level Domains) del mundo.



Sin embargo, con esta transacción de Neustar (operador de .biz, .co, .in, .nyc y .us) esta es la primera vez en nuestra historia que vamos a ser proveedores de registro.

Y, desde GoDaddy, ¿cómo ven la crisis del coronavirus, esperan algún tipo de crecimiento en el negocio de dominios en internet?

Andrew Low Ah Kee: El coronavirus es un contexto de pandemia con efectos globales enormes.



Es difícil predecir a ciencia cierta qué va a suceder con tanta incertidumbre. Sin embargo, es posible que todo este contexto de aislamiento preventivo en los países y la adopción de opciones de teletrabajo y tele-educación deriven en cambios de comportamiento de las personas.



En últimas esos cambios también llevarán a transformaciones en los negocios. Esperamos estar allí para apoyar a quienes nos necesiten.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@Lindapatcar