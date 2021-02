‘Si quieren ganar mercado y usuarios, deben invertir’: Claro

El 2021 comienza movido en el sector de las telecomunicaciones, con grandes proyectos en conectividad de la mano del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic). Así mismo, la llegada de un nuevo operador móvil promete un cambio en la competencia y en el mercado del sector.

Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, habló con EL TIEMPO – 24 horas antes de conocerse la decisión de la Comisión de Regulacón de Comunicaciones (CRC) en el que se confirmaba la dominancia de Claro en el mercado– , sobre cómo se está moviendo el mercado de telecomunicaciones, así como de la dominancia de la compañía y los compromisos en conectividad.



La CRC hace algún tiempo determinó que Claro tenía dominancia en planes de voz; así mismo, tanto Movistar como Tigo señalan que esta se está trasladando a los datos móviles, ¿cuál es la respuesta de Claro frente a la posición dominante?



El mercado ha demostrado que existe competencia y que no hay una posición de dominio de Claro como la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) lo determinó. En 2012 hubo una consulta de la Comisión a la SIC para determinar si Claro tenía dominancia en el mercado de voz, y en ese momento la respuesta de la SIC fue: sí, existe una dominancia en el mercado de voz y hasta el 2017 se mantuvo una condición de pagos asimétricos, es decir que Claro les pagaba más caro a los otros operadores por la tarifa de interconexión y los otros le pagaban más barato a Claro.



Sin embargo, ahora nuevamente la CRC le preguntó a la SIC, que señaló que no hay evidencia de que exista; sin embargo, la CRC siguió con el proceso. Entonces no entiendo si por allá en el 2012 lo pudieron hacer, porque es la SIC la que defiende la competencia y la tomaron en cuenta y ahora no.



Voy a dar unos ejemplos prácticos de por qué no hay dominio de Claro y todos pueden competir. Primero, el uso de datos e internet ya no tiene que ver con la red móvil, si uno se conecta a un wifi, puede ser gratuito de diferentes maneras y utilizar sus redes sociales, su número de WhatsApp; es más, cuando uno va al extranjero y se conecta a internet, no tiene nada que ver con el operador. Incluso puede tener un teléfono prepago desconectado y se conecta a internet.



El uso de los datos ya no depende del operador y se puede conectar en cualquier lugar. El 48 por ciento de la base tiene dos tarjetas SIM en el teléfono y puede escoger con cuál conecta sus llamadas o sus datos. En pocas palabras, el cliente se puede cambiar cuando quiera y como quiera, es el juez final y se mueve dependiendo de lo que le interese.



Todos los operadores tienen oportunidad de competir, o creen que un operador internacional hubiera entrado al mercado si no hubiese habido oportunidad de invertir. Eso sí, los operadores deben invertir en nuevas tecnologías, en infraestructura, en cobertura, en servicio al cliente, en herramientas digitales para seguir creciendo en el mercado, porque una empresa que no invierte y que tiene la cabeza pensando en otras cosas fuera del país, pues no va a seguir creciendo en el mercado.



El 61 por ciento de las inversiones en el país son de Claro, si quieren crecer más, pues tienen que invertir más.



Arranca este 2021 y estamos cerca de la salida de los planes comerciales del nuevo operador, Wom, que dice que “llega a revolucionar el mercado”, ¿cómo recibe Claro a la competencia?



Nos venimos preparando hace más de 20 años para esto porque siempre hemos estado en competencia. Claro, en su momento Comcel, en 1998, tenía el 32 por ciento de participación de mercado, era incluso más pequeño que Bellsouth. Y ¿qué pasó? Se vino una competencia muy fuerte porque llegó Telefónica a comprar Bellsouth, luego Tigo compró Ola, entonces la competencia fue tremenda, pero Claro no era el operador de mayor participación y hemos venido creciendo para llegar hasta un 70 por ciento de participación en 2014.



Estamos acostumbrados a competir, bienvenida la competencia. El mercado se configuró en tres grandes operadores en Colombia; pero después llega Avantel y se lanza con todo al mercado y empiezan a aparecer, después de que se cambió la regulación, operadores virtuales como Uff, Móvil Éxito, llegan y ya el mercado tiene 12 operadores, contando al nuevo operador como el quinto, o el cuarto porque es lo mismo que Avantel, porque son del mismo dueño.



Los precios han venido bajando sustancialmente, de acuerdo con datos del Mintic. Con el nuevo operador, lo que queremos es que cumplan las reglas, bienvenida la competencia, hemos estado en competencia por más de 20 años. Si nosotros hemos ganado participación de mercado es porque invertimos, pero es necesario cumplir las normas en el país en el que se opera.



El nuevo operador obtuvo la condición de entrante, lo que le da beneficios y facilidades de no tener que pagar enlaces de microondas en los primeros años y le da tarifas más baratas, entonces por qué sucede si es un operador que ya tiene presencia en el país, con Avantel, con las mil torres instaladas. Es como si nuestro grupo entrara con otro nombre y se le asignara el espectro, pero fuéramos del mismo grupo.



¿Ustedes, tras la decisión de la comisión, respondieron con algún recurso?



De la primera resolución que fue en 2021, nosotros hicimos una reposición, pero el 28 de diciembre de 2020 hubo una respuesta que ya no permite ningún otro recurso, entonces estamos cumpliendo con el cronograma para entregarle el roaming y la interconexión al ‘supuesto’ nuevo operador, en el entendido de que se van a cumplir las condiciones de operador entrante.

La ministra Karen Abudinen ha enfatizado en que la meta de conectividad es el 70 por ciento. Y manifestó que para este año se lograría un 62 por ciento. ¿Cómo ve esta meta Claro?



Nosotros estamos trabajando completamente alineados con el Gobierno Nacional y, si tuviese que resumir qué es lo que estamos pensando en Claro y cuál es nuestro foco, lo definiría, precisamente, como el año de la conectividad rural.



Vamos a continuar con el programa de escuelas conectadas, que es un programa de Claro adicional a cualquiera del Gobierno y con el que vamos a dotar con internet a diferentes escuelas; por el momento tenemos 11 en diferentes departamentos y vamos a tener una nueva por semana.



Estamos trabajando para cumplir el objetivo de las primeras 280 localidades rurales, que hacen parte del compromiso de Claro en la licitación que tuvimos en diciembre de 2019. Hay localidades que ya están funcionando; en Isla Múcura, Santa Cruz del Islote y otras poblaciones que están muy alejadas y en donde hemos hecho un esfuerzo para conectarlas de diferente manera y utilizando infinidad de medios de transporte para llegar.

Por otro lado, ganamos la licitación de Centros Digitales del Ministerio de las TIC, pusimos todas las fichas y en un proyecto de cerca de 5.000 escuelas terminamos ofreciendo 7.468 puntos y un periodo mayor al definido, al principio eran 10 años y nosotros ofrecimos uno más.

