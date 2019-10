‘La innovación no es solo cuestión de emprendedores’

Cada vez es más común encontrar dentro de las compañías departamentos dedicados a la innovación o ver en busca de rondas de inversión start-ups con ideas que prometen cambiar las dinámicas del mercado.



Si bien el contexto actual demanda productos y servicios novedosos con mayor frecuencia, y el público solo se hace más y más exigente, para Arun Kandadai Ramachandran, ejecutivo principal de tecnología de la firma india Tata Consultancy Services para Latinoamérica, quien habló para EL TIEMPO, esto se debe en parte a que hoy en día, las expectativas de la gente cambian con mayor frecuencia que la de hace una o dos décadas.

Mientras que a principios de este milenio las necesidades de transformación se daban cada dos o tres años, actualmente esos procesos de cambio se estarían llevando a cabo en cuestión de meses. “Un ejemplo de esto es que el poder que hoy tienen los teléfonos celulares es doblemente mayor en comparación con los equipos de hace dos años. Las expectativas de las personas y las compañías también aumentan cuando la tecnología avanza”, dice Ramachandran.

Cuál es la razón detrás de la creencia de que la innovación es algo difícil de lograr?

Se cree que se necesita de mucho conocimiento para hacer algo nuevo, especialmente cuando se trata de implementación tecnológica. Pero lo cierto es que en el mundo en el que estamos, la información, el conocimiento, los recursos, la infraestructura, entre otros aspectos, están a la disposición. Las personas creen que la innovación es difícil de conseguir o se limita a una habilidad que tienen los emprendedores, pero para lograrlo solo se necesita el esfuerzo, el resto de los elementos van a llegar si usted va a buscarlos.

¿Qué otros mitos ha visto en torno a la innovación?

Por un lado, hay quienes creen que con lo que hoy están haciendo es suficiente. Piensan que si ya tienen los clientes que quieren o porque ven que todo está bien en su compañía no necesitan nada más. Por el otro lado, están las personas que creen que con aumentar la tecnología que ya tienen o están aplicando en sus empresas están innovando.

Se cree que se necesita de mucho conocimiento para hacer algo nuevo, especialmente cuando se trata de implementación tecnológica FACEBOOK

TWITTER

Me he encontrado muchas compañías en distintas industrias, desde bancos hasta hoteles, que dicen que están logrando lo que querían y con eso es suficiente. O que están bien donde se encuentran y no necesitan más. Pero eso significa que esas personas quieren quedarse con sus limitaciones, y lo más grave del asunto es que así, todo a su alrededor va a crecer, menos ellos.

¿Existe una presión para innovar?

Las expectativas de la gente ya están cambiando cada dos o tres meses; si lo comparamos con hace diez años o hace quince, eso pasaba cada dos o tres años. Hoy en día, en algunas partes del mundo, puedo pararme en la calle y tener 5G, que me está dando más velocidad de internet que en mi casa, con una línea fija. Así que mis expectativas ahora son que a través de mi equipo móvil pueda pararme a esperar el tren y ver Netflix sin gastar muchos datos.



De esta manera, empresas como Claro o Movistar tienen que cambiar su plan porque no es suficiente si solo van a darle a alguien 40 Mb/s; esa persona no va a querer usarlos solo en WhatsApp, sino que también va a querer ver series o escuchar música. Pero los planes ahora son de 2G o 3G máximo, que puedo gastar en 5 minutos con 5G.

¿Hay maneras para innovar?

Existen tres tipos de innovación. El primero, la innovación incremental, en la que el riesgo es muy bajo y los retornos también lo son, y es cuando se mejora una plataforma. Hay mucha gente, principalmente en Latinoamérica, que considera que esta es una gran innovación, pero es el nivel más básico y necesario que debe hacer cada empresa.

Después está la innovación plataforma, en la que el riesgo es promedio y los retornos, también. Esta es cuando, por ejemplo, en una empresa se quiere cambiar toda la manera de la comunicación y pasar de usar correos electrónicos a implementar una plataforma de colaboración como Facebook Workplace o Google Hootsuite. La empresa va a tener un cambio que los empleados van a sentir.



El tercero es el disruptivo, cuando una empresa abre un nuevo producto o servicio para un mercado completamente diferente. Un ejemplo es lo que Tesla está haciendo al iniciar con una red eléctrica para vehículos eléctricos y autónomos. Son innovaciones de muy alto riesgo; la misma Tesla ha fallado muchas veces, pero, una vez que tienen éxito, son los que abren un nuevo mercado y prácticamente son los dueños de él. Aquí, los retornos son increíbles.

Innovar es igual para todos los sectores o para algunos es más sencillo?

Depende de la madurez de la empresa. Por lo que veo en Colombia, su infraestructura de bancos está en el área de crecimiento de plataforma. Ya tienen un sistema consolidado, pero ahora, con innovaciones como Daviplata o Nequi, los bancos están logrando mejorar sus servicios y aumentar su capacidad. Pero si llegaran a lanzar, por ejemplo, una plataforma que permita buscar casas basándose en los gustos y ajustarse al mejor precio, con préstamos y un plan de seguro, eso sería una innovación disruptiva.



En Colombia existe el crecimiento incremental; el de plataforma, en algunos segmentos, pero el disruptivo todavía no, aunque hay personas que están invirtiendo en esta área.



MARÍA PAULINA ARANGO M.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

TWITTER: @Mariapaulinaar

​INSTAGRAM: @Mariapaulinaara​