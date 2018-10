CEO de Netflix revela la clave del éxito de la plataforma

La sede principal de Netflix queda en Los Gatos, California, aunque la necesidad ha llevado a la compañía a mantener oficinas en Nueva York y Los Ángeles. Probablemente no sea ciento por ciento así, pero no falta a la verdad decir que en Los Gatos están los ingenieros; en Nueva York, los abogados, y en Los Ángeles, las estrellas. En esta última, la sede de Netflix es un estudio legendario que alguna vez perteneció a los hermanos Warner y desde cuya terraza se puede ver, a un tiro de piedra, el letrero de Hollywood.

Reed Hastings comanda este barco, que fundó en agosto de 1997 y al comienzo era un modesto servicio de renta de DVD por suscripción. En una época en que Blockbuster dominaba el mundo del entretenimiento en casa, Hastings tuvo la visión de usar medios digitales para entregar un catálogo de películas, y luego series, a sus usuarios. Blockbuster pudo comprarlos en el 2000, por unos 50 millones de dólares, pero le pareció un monto excesivo por un negocio “de nicho”.



Hoy, Blockbuster no existe, mientras que Netflix vale unos 140.000 millones. A sus 58 años, Hastings está en la lista de billonarios de la revista Forbes y todavía lidera un equipo que ha crecido hasta los 5.500 empleados y en el que la creatividad es la norma y disentir en silencio se considera una forma de deslealtad.



Hastings estuvo hace un par de días en Bogotá, para tomar parte en un evento en el que talentos de varias de sus series atendieron a periodistas de toda Latinoamérica. Mientras Charlie Cox comentaba la tercera temporada de Daredevil, o Miguel Herrán recordaba su experiencia en La casa de papel, Hastings se sentó unos minutos con EL TIEMPO para hablar de la máquina que inventó un cerebro capaz de saber qué quiere ver usted, antes que usted.



Después de 21 años, cuando tienen presencia en 190 países, acaban de comprarse su propio estudio y pueden invertir perfectamente 8.000 millones de dólares en un año en la producción de contenido original, ¿es posible todavía describir a Netflix como una empresa de tecnología?



Pensamos en ella como una combinación de contenido y tecnología. Hacemos contenido que quieras ver sin parar –el término en inglés es binge– y usamos tecnología que lo haga posible.



¿Qué papel juega la tecnología a la hora de contar las historias que quieren contar y llegar a los públicos a los que quieren llegar?



Cuando tienes contenido serializado, las series se deben ver en orden para desarrollar adecuadamente los personajes. Eso es algo considerablemente más difícil en televisión, porque es fácil perderse uno o más episodios si no estás frente a la pantalla a la hora de la transmisión. Si tu serie es los jueves a las 9 de la noche, es a esa hora o te quedas... La tecnología de Netflix permite conocer mejor la historia porque no solo no te pierdes nada, sino que siempre te puedes devolver hasta el primer episodio.



¿Por eso Netflix triunfa con series como ‘Sense 8’ o ‘Better Call Saul’, que probablemente no habrían funcionado en televisión normal?



Así es. Pero es necesario recodar que el binge ha existido por mucho tiempo. Desde las primeras novelas, el lector ha podido decidir seguir leyendo tanto como quiera. Estamos acostumbrados a eso, a poder consumir historias en su totalidad.



Aquí hay un dato que usted conoce bien: Netflix consume el 15 por ciento del ancho de banda global, más que cualquier otra aplicación, según el Global Internet Phenomena Report, de Sandvine. Eso es más que el streaming por HTTP, es más que YouTube... Muchos creen que esto debería motivar un cambio en las reglas actuales, en las que servicios como el que usted comanda usan la red sin pagar por ello, a pesar de que cada vez usan más y más...



Lo que vemos es que la gente, los consumidores, pueden hacer clic en cualquier lugar de la red. Y, sí, tienes razón, muchos eligen hacerlo en Netflix, y eso representa enormes porcentajes. Pero es como deciden usar su tiempo. En todo caso, en un paisaje global, somos mucho menores que YouTube.



Volviendo al tema de las tecnologías: hemos visto algunos experimentos con la interactividad, en series animadas como ‘El gato con botas’. Pero ahora se habla de usar ese recurso en series de acción real como ‘Black Mirror’ y permitir que las audiencias elijan cómo quieren que avance la historia...



Todo el tiempo estamos mirando nuevas maneras de aprender a hacer que los consumidores permanezcan interesados, qué cosas pueden darnos nuevas experiencias. Eso incluye contenidos interactivos como los de El gato con botas. En el caso específico de Black Mirror, no puedo decir nada, pero la interactividad es algo con lo que experimentamos.



Cuando lanzaron Previews, el año pasado, emplearon un formato de video vertical más similar al de Snapchat e IGTV que a la televisión habitual. La razón, explicaron, es que esos avances iban a ser vistos en los celulares, y allí, lo vertical es la norma. Según esa lógica, ¿podría llegar a pasar que Netflix desarrolle contenidos verticales específicamente para ser vistos en dispositivos móviles?



Realmente estamos enfocados en televisión. Dos tercios de nuestros espectadores ven los contenidos en pantallas de televisión. En el móvil deciden, y eso pasa en vertical, pero luego pasan a pantallas más grandes para verlos.



¿No le preocupa que el éxito los lleve a cerrarse a lo nuevo? Hubo una vez que Netflix decía: jamás vamos a permitir que se descargue contenido de nuestra plataforma, hasta que un día eso pareció ser una buena idea...



Bueno, todo el tiempo estamos aprendiendo y tratando de cambiar nuestra forma de pensar. Lo hacemos para entender cómo satisfacer a nuestros consumidores y, sí, incluyendo cosas como las descargas.



Hablemos de Colombia. Hemos visto señales: están invirtiendo mucho dinero, han anunciado más y más contenido. ¿Qué representa Colombia en la operación global de Netflix?



El mercado en Colombia es enorme para nosotros, y está en constante crecimiento. En estos momentos tenemos más de 70 millones de usuarios en países diferentes a Estados Unidos, incluyendo Colombia, y nos emociona ver las reacciones que recibimos aquí.



¿Quiénes son sus competidores en este país?



Existen muchos servicios de streaming, como Amazon Prime, HBO Now; por supuesto, YouTube... que tienen muchas vistas. Pero creo que es más probable que cuando no miras Netflix veas televisión por cable, tal vez deportes, tal vez un DVD, todo eso es nuestra competencia.

Hubo una época en que un obstáculo para la adopción de Netflix era el nivel general de la conectividad a internet en este país. Ustedes, de hecho, monitorean ese tema con mucha atención, y es de suponer que han visto avances.



Colombia ha mejorado mucho. Si miras el ranking ISP (Netflix evalúa la velocidad de los proveedores de internet en cada país), puedes ver a Colombia subir y subir. La velocidad típica de Colombia es muy buena.



Tecnológicas como Facebook y recientemente Google han enfrentado problemas por filtraciones, abusos y, en general, mal manejo de los datos de sus usuarios. ¿Nos va a pasar que veamos alguna vez una filtración similar de los datos de Netflix?



Cuando eres un negocio de publicidad, y Netflix no lo es, necesariamente recolectas muchísima información. Netflix cuesta 16.000 pesos colombianos por mes, y por ese monto puedes entretenerte sin límites Y sin necesidad de publicidad. Eso nos da la ventaja de no necesitar recoger información personal. La única información que tenemos es para hacerte feliz, de manera que, si eres feliz, pagues feliz los 16.000 pesos el próximo mes.



...mmm. Sí, pero este año ustedes probaron anuncios entre episodios durante las maratones...



Promocionamos otros shows, que realmente no son publicidad, pero se siente así y aprendimos a no hacerlo más.



...y ahora se compraron un estudio. ¿Era lo que faltaba para anunciar que oficialmente se convirtieron en un estudio de cine?



Definitivamente somos un estudio cinematográfico, y un estudio de televisión y un estudio documental, con excelentes contenidos.



En un campo tan cambiante, ¿es posible predecir dónde estará el negocio –y la compañía– en cinco o diez años?



Bueno, cinco o diez años es poco tiempo. Entonces, yo creería que veremos a internet seguir creciendo, veremos fibra óptica por todas partes, los precios de datos 5G bajarán y más gente utilizará internet que la que lo hace hoy en día. Si me preguntas en cincuenta o en cien años... bueno, entonces realmente no estoy seguro.



Debe de ser bueno estar en la cima. ¿Pero no le ha pasado que a veces se descubre pensando que seguramente así se sentía la gente de Blockbuster?



Todo el tiempo. ¿Sabes? Cada vez que siento que a Netflix le está yendo muy bien, sé que podemos hacerlo mejor. Y entonces volvemos a pensar en cómo invertir y cómo atraer cada vez más usuarios.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA