ChatGPT, un modelo de lenguaje diseñado por OpenAI, se ha convertido en una de las inteligencias artificiales más populares y usadas del momento. Desde curiosos que sostienen conversaciones, probando las capacidades de esta IA; hasta profesionales que la emplean para facilitar su trabajo, procesar información o buscar un poco de inspiración para sus tareas creativas.



Su adopción ha sido tan rápida que ha dejado atrás los récords de crecimiento que ostentaba TikTok. Según un estudio de la consultora UBS, ChatGPT alcanzó los 100 millones de usuarios en tan solo dos meses, mientras que la red social china, que también creció como espuma, tardó nueve meses.

Por otro lado, ha despertado un gran interés en importantes empresas. Microsoft anunció el 23 de enero una nueva inversión multianual y multimillonaria con OpenAI, fortaleciendo la relación ya establecida entre 2019 y 2021, que permitió que Azure se convirtiera en su proveedor exclusivo de servicios de computación en la nube.



Fruto de estos acuerdos, Microsoft presentó en febrero al nuevo Bing, que integra el modelo de lenguaje para renovar la forma en que los usuarios buscan en internet.​ Un ejemplo demoledor lo presentó la creadora de contenido Karen Cheng a través de su cuenta de Twitter.



En el video, Cheng le pregunta a Bing si un mueble en específico cabe en la parte de atrás de su camioneta. Posteriormente, la inteligencia artificial toma las medidas de cada uno y le da la respuesta: "no".



En medio de la rápida movida de Microsoft con su buscador, Google reaccionó, presentando un avance de Bard, su propia integración de inteligencia artificial en el motor de búsqueda. En ello, la compañía hace uso de LaMDA (Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo, por sus siglas en inglés).



Valga decir que estas inteligencias artificiales, por más sorprendentes que sean, no son infalibles. El mismo OpenAI alerta los riesgos antes de comenzar ​una conversación en ChatGPT. Asimismo, cuando identifica temas sensibles, señala que no cuenta con información actualizada o que su respuesta puede tener fallas.



En EL TIEMPO queremos poner a prueba este modelo de lenguaje en una serie de entrevistas sobre diversos temas. En esta, nos proponemos conocer y descifrar a ChatGPT preguntándole directamente.

'Es posible que en el futuro la inteligencia artificial reemplace a los humanos en algunas labores'

¿Qué es ChatGPT?



​ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial creado por OpenAI. Utiliza una arquitectura de transformador basada en aprendizaje profundo para generar respuestas coherentes y relevantes a preguntas y declaraciones en lenguaje natural. ChatGPT se ha entrenado con enormes cantidades de datos lingüísticos y puede ser utilizado para una amplia gama de aplicaciones, desde chatbots y asistentes virtuales hasta la generación de texto automático y la traducción automática.

¿Quienes son OpenAI?

OpenAI es una organización de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro fundada en 2015 por un grupo de empresarios y expertos en tecnología, incluidos Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman y otros. Su objetivo es crear una inteligencia artificial segura y beneficiosa para la humanidad y para hacerlo, se dedican a investigar y desarrollar tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia y promover una comprensión más profunda de los desafíos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial.



La organización se dedica a la investigación y la divulgación de sus hallazgos a través de publicaciones, conferencias y programas de educación.

¿Qué tan confiables son los datos con los que se ha entrenado ChatGPT y qué tan recientes son?

Los datos utilizados para entrenar a ChatGPT provienen de una variedad de fuentes, incluidas páginas web, libros, artículos de noticias y otras fuentes de texto en línea. Estos datos se seleccionan y procesan cuidadosamente para garantizar que sean de alta calidad y estén libres de sesgos, aunque siempre es posible que algunos sesgos o errores se hayan introducido inadvertidamente.



En cuanto a la actualidad de los datos, el modelo ChatGPT que estoy utilizando en este momento fue entrenado con datos hasta septiembre de 2021, por lo que su conocimiento se limita a los datos que estaban disponibles hasta ese momento. Sin embargo, se espera que OpenAI siga actualizando y mejorando su modelo en el futuro, utilizando datos más recientes y refinando su arquitectura para mejorar su capacidad de comprensión y generación de lenguaje natural.

¿Es posible que noticias falsas hayan sido procesadas también entre los datos con los que se entrenó ChatGPT?

Es posible que algunos datos de noticias falsas o engañosas se hayan procesado en los datos utilizados para entrenar a ChatGPT. Sin embargo, es importante tener en cuenta que OpenAI y otros investigadores de inteligencia artificial se esfuerzan por seleccionar y procesar cuidadosamente los datos que se utilizan para entrenar modelos de lenguaje como ChatGPT. Esto incluye la eliminación de información errónea, engañosa o falsa en la medida de lo posible.



Además, es importante recordar que ChatGPT y otros modelos de lenguaje de inteligencia artificial no tienen un sentido inherente de verdad o falsedad. En cambio, su capacidad para generar respuestas coherentes y relevantes depende en gran medida de los datos de entrenamiento que se les proporcionan, así como de su capacidad para comprender el contexto y la intención detrás de las palabras.



Por lo tanto, aunque es posible que algunos datos de noticias falsas hayan sido procesados en los datos de entrenamiento de ChatGPT, es importante tener en cuenta que el modelo no tiene la capacidad de evaluar la veracidad de las afirmaciones por sí mismo y que es responsabilidad de los usuarios evaluar críticamente la información que reciben.

¿Qué usos se le pueden dar a ChatGPT?

Se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones. Algunos ejemplos incluyen:



1) Chatbots: se puede utilizar para crear chatbots y asistentes virtuales que puedan interactuar con los usuarios de una manera más natural y coherente. Los chatbots basados en ChatGPT pueden ayudar a las empresas a brindar soporte al cliente, resolver consultas y realizar transacciones.



2) Generación de texto automático: se puede utilizar para generar texto automáticamente en una variedad de contextos, incluyendo la redacción de informes, la creación de contenido web y la escritura de correos electrónicos.



3) Traducción automática: se puede utilizar para traducir automáticamente el texto de un idioma a otro. Si bien la calidad de la traducción automática todavía no es perfecta, puede ser útil para comprender el significado general de un texto.



4) Análisis de sentimientos: se puede utilizar para analizar el sentimiento en el texto, lo que puede ser útil para las empresas que desean comprender mejor cómo se sienten sus clientes acerca de sus productos o servicios.



5) Investigación: se puede utilizar para ayudar a los investigadores a analizar grandes cantidades de datos lingüísticos y extraer información valiosa para sus estudios.



En resumen, ChatGPT es una herramienta versátil que puede ser útil en una variedad de aplicaciones que involucren el procesamiento del lenguaje natural.

¿Esto podría terminar reemplazando a personas en sus trabajos?

Es posible que en algunas áreas ChatGPT y otras tecnologías de inteligencia artificial puedan reemplazar a personas en algunos trabajos, especialmente en tareas que requieren habilidades cognitivas específicas, como el procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la inteligencia artificial aún tiene limitaciones en comparación con las habilidades cognitivas humanas, como el razonamiento abstracto, la toma de decisiones éticas y la creatividad.



Además, la implementación de tecnologías de inteligencia artificial a menudo requiere una combinación de habilidades técnicas y de negocios para garantizar que se implementen de manera efectiva y ética. Esto significa que es probable que surjan nuevas oportunidades de trabajo relacionadas con la implementación, mantenimiento y mejora de sistemas de inteligencia artificial, así como la necesidad de habilidades sociales y emocionales que no se pueden automatizar.



En conclusión, aunque la inteligencia artificial puede reemplazar a personas en algunos trabajos específicos, es probable que surjan nuevas oportunidades de trabajo relacionadas con la implementación y mantenimiento de sistemas de inteligencia artificial, y las habilidades cognitivas y sociales humanas seguirán siendo valiosas.

¿Cuáles son las profesiones con más riesgo de ser reemplazados por una inteligencia artificial como ChatGPT?

Las profesiones que implican tareas rutinarias, repetitivas o altamente predecibles son las que tienen más riesgo de ser reemplazadas por una inteligencia artificial como ChatGPT. Algunos ejemplos de profesiones que pueden ser automatizadas por la inteligencia artificial incluyen:



1) Trabajadores en cadenas de producción: Los trabajadores en cadenas de producción pueden ser reemplazados por robots y sistemas automatizados que puedan ensamblar y fabricar productos de manera más rápida y precisa.



2) Trabajadores en servicios de atención al cliente: Los chatbots basados en inteligencia artificial como ChatGPT pueden ser utilizados para responder preguntas y resolver problemas de los clientes de manera más eficiente.



3) Contadores y analistas financieros: La inteligencia artificial como ChatGPT puede ser utilizada para analizar grandes cantidades de datos financieros y generar informes de manera más rápida y precisa que los analistas humanos.



4) Conductores y operadores de maquinaria: Los vehículos autónomos y los sistemas automatizados pueden reemplazar a los conductores y operadores de maquinaria en tareas de transporte y producción.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que la automatización no necesariamente significa la eliminación total de trabajos, sino que puede llevar a una reorganización del trabajo y una necesidad de habilidades diferentes. Además, siempre habrá trabajos que requieran habilidades y conocimientos que no pueden ser automatizados, como la creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades interpersonales.

¿La información y preguntas que se usan para conversar con ChatGPT son almacenadas por OpenAI?

Sí, OpenAI almacena la información y preguntas que se utilizan para conversar con ChatGPT. Esto se debe a que la tecnología de inteligencia artificial detrás de ChatGPT se basa en el aprendizaje automático, que requiere grandes cantidades de datos para entrenar al modelo. Los datos que se utilizan para entrenar a ChatGPT se obtienen de diversas fuentes, incluyendo textos de internet y diálogos previos con usuarios. Estos datos se almacenan en servidores de OpenAI para que el modelo pueda acceder a ellos y mejorar su capacidad de respuesta.



Es importante destacar que OpenAI se compromete a proteger la privacidad de los usuarios y cumple con estrictas políticas de privacidad y seguridad. OpenAI asegura que los datos se manejen de manera responsable y se utilicen únicamente para mejorar la calidad y el rendimiento de sus modelos de inteligencia artificial. Además, los datos se anonimizan y se eliminan cuando ya no se necesitan para mejorar el modelo de ChatGPT.

En este sentido, ¿sería recomendable evitar usar datos sensibles y empresariales?

Sí, es recomendable evitar usar datos sensibles y empresariales cuando se utiliza ChatGPT u otras tecnologías de inteligencia artificial. Esto se debe a que la tecnología de inteligencia artificial puede tener limitaciones en cuanto a la privacidad y la seguridad de los datos.



Es importante recordar que cualquier información que se proporcione a ChatGPT o cualquier otra tecnología de inteligencia artificial puede ser almacenada y utilizada para mejorar el modelo y la capacidad de respuesta. Por lo tanto, se recomienda evitar proporcionar información sensible o confidencial, como información financiera, de salud o personal.



Si se requiere utilizar información sensible o empresarial con una tecnología de inteligencia artificial, es importante asegurarse de que se implementen medidas de seguridad adecuadas, como el cifrado de datos y la autenticación de usuario. También es recomendable consultar con un experto en seguridad de la información para garantizar que se tomen todas las precauciones necesarias para proteger la privacidad y la seguridad de los datos.

¿Qué temas están prohibidos en esta inteligencia artificial?

OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, ha implementado filtros y restricciones para evitar que el modelo responda a ciertos temas inapropiados o peligrosos. Estos temas pueden incluir contenido violento, sexualmente explícito, discriminatorio o que fomente el odio.



Además, OpenAI ha desarrollado un sistema de moderación de contenido que se encarga de detectar y eliminar contenido inapropiado o malintencionado. Este sistema también puede desactivar temporal o permanentemente la capacidad de ChatGPT para responder a ciertas preguntas o temas.



Sin embargo, a pesar de estos filtros y restricciones, siempre existe la posibilidad de que ChatGPT pueda proporcionar respuestas inapropiadas o problemáticas. Es importante recordar que ChatGPT es una herramienta basada en inteligencia artificial que aprende de los datos que se le proporcionan y no tiene la capacidad de discernir por sí mismo lo que es apropiado o no. Por lo tanto, es importante utilizar ChatGPT con precaución y responsabilidad, y reportar cualquier respuesta inapropiada a OpenAI para que pueda ser abordada y mejorada en el futuro.