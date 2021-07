‘Durante la pandemia vimos una mayor demanda de servicios digitales’

Crecer cerca de un 20 por ciento es la meta que Carvajal Tecnología y Servicios, una de las líneas de negocio del Grupo Carvajal S. A., se planteó durante el 2021, en medio de todo el impulso que la pandemia ha tenido en la transformación digital de las empresas.



La compañía, que lleva casi dos décadas en el sector de desarrollo de soluciones tecnológicas, ve que los procesos de facturación y nóminas electrónicas van a seguir incentivando los procesos de digitalización. Alexandra Reyes, presidenta de la compañía, señaló que las empresas buscan cada vez más automatizar sus procesos para seguir siendo competitivas en el mercado.



¿Cuál es la lectura que hacen del mercado colombiano en materia de transformación digital?

Somos la compañía más antigua y grande en este servicio en el país. Arrancamos hace 116 años en todos los temas. Hoy, el mercado colombiano, precisamente por nuestra historia reciente, ha tenido un auge y una necesidad de digitalización, de transformación digital, de manejo digital de la información, de interoperabilidad y todo lo que implica que los negocios funcionen de forma más automática y con menor intervención humana en los procesos en donde eso es posible. Vemos que la pandemia le dio una dinámica mucho más acelerada de la que se venía teniendo por la misma evolución de la tecnología en los últimos años.

Alexandra Reyes, presidenta Carvajal Tecnología y Servicios Foto: cortesía

¿Cómo se adaptaron dentro de la compañía para todos los cambios que trajo la pandemia al sector empresarial?



En Carvajal Tecnología y Servicios teníamos una modalidad de trabajo 100 por ciento presencial en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Con los cambios que tuvimos el año pasado, pasamos a una operación 90 por ciento remota y 10 por ciento presencial, sobre todo en Bogotá y Cali; actualmente seguimos con un 90 por ciento de los empleados trabajando de manera remota. Esto se pudo hacer gracias al avance tecnológico que teníamos en ese momento dentro de la compañía.



¿Cómo fue el acompañamiento desde Carvajal a las empresas para impulsar los procesos de transformación digital?



Lo que vimos fue que al ampliarse la necesidad de digitalización y procesos automáticos, pudimos hacer una profundización de muchos productos, en diferentes áreas de la economía. Tuvimos un crecimiento importante en el sector salud, donde empezamos a trabajar con varios clientes, que son IPS de nivel medio y grande en Colombia. Todo el tema de teletrabajo, teleconsulta, agendamiento automático de ambulancias y todos los procesos de automatización del sector salud. Vimos un revolcón grande del mercado.



En los mercados en los que ya veníamos trabajando como proveedor de facturación electrónica y de procesos de intercambio de documentos electrónicos vimos una mayor demanda de parte de nuevos clientes, en especial para las cadenas de retail en Colombia, lo cual hizo que tengamos más transacciones y que la economía en el país se vaya digitalizando más y más.

¿Cuáles pronósticos hacen respecto a los cambios que tendrán los flujos de trabajo de las compañías con estos procesos de digitalización?



Esperamos que la información se maneje de manera más transversal a nivel industrial, eso quiere decir que esperamos que haya más interoperabilidad entre la información que generan las diferentes empresas de los mismos sectores económicos. Por ejemplo, que toda la historia clínica digital y electrónica interactúe de forma transversal en todo el país, independientemente de cuál sea el prestador de servicio de salud. Y que lo mismo suceda con información industrial, donde vemos tendencias de demanda, de ventas, de sensibilidad en los precios, ese tipo de información que nos permita llegar al mercado de una forma más eficiente para los consumidores.



¿Cómo va a impactar a las compañías el crecimiento de tendencias de servicios digitales, como la factura electrónica y 'e-commerce'?



Ahorita viene la obligatoriedad de la Dian para nómina electrónica, lo que va a hacer que todos los empleadores en Colombia compartan la información de la nómina directamente con la Dian, haciendo una capa de información transversal para el Gobierno sobre el ingreso y las prestaciones de los trabajadores que es muy relevante. De la misma manera, la Dian va a regularizar la compra y venta de las facturas para descuento, entonces Carvajal se está preparando para hacer el primer proveedor integrado con Radian, lo que va a hacer es que los dueños de las facturas electrónicas puedan acceder a un mercado de descuento de facturas por pronto pago, lo cual va a mejorar los flujos de caja de los pequeños y medianos negocios en Colombia.



¿Cuáles tecnologías emergentes van a impulsar el proceso de transformación digital en las compañías?



Adicionalmente al tema de factoring, nómina electrónica, historia clínica interoperable, vemos la automatización de muchos procesos que hoy se trabajan de manera manual, sobre todo en materia de procesamiento de datos e información que se pueden trabajar de forma automática a través de robots e inteligencia artificial. Lo que nosotros rescatamos de esto es que son unas tendencias del mercado que están ahí y que vienen para quedarse, sin querer decir que esto reemplace a los trabajadores, lo que hace es que tengamos unas necesidades de trabajadores más entrenados en las tareas de automatización, de inteligencia artificial y de programación.



¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta el país para acelerar los procesos de transformación digital?



La falta de personal calificado en tecnología y desarrollo de software, porque la demanda que tenemos en el mercado es mucho mayor a la oferta que ofrece el país, de ahí que en las compañías que trabajamos con tecnología se nos presenta una rotación alta de personal. Tenemos una necesidad de profesionales calificados que no alcanzamos a cubrir fácilmente en el mercado, lo que nos hace buscar por fuera de Colombia.



¿Qué proyecciones de crecimiento en el país tienen dentro de la compañía?



Le trabajamos fuertemente a nuestro posicionamiento en Colombia, somos una compañía colombiana que lleva en el mercado casi 120 años y nuestra preocupación ha sido influenciar de manera positiva las comunidades en donde nos encontramos presentes. Para nosotros son muy importantes las inversiones que hacemos en Colombia, no solo en el equipo que tenemos, sino en la comunidad que está alrededor.

Tenemos nuestros planes de fortalecimiento tecnológico y de crecimiento en el mercado, que está estimado en un 20 por ciento anual, es nuestra meta de crecimiento. Tenemos esa meta no solo en Colombia, sino en México, Colombia, Argentina y Perú.



