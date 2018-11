¿La tecnología ayudará a encontrar soluciones a los desafíos de hoy?

La institución académica ícono de Silicon Valley, Singularity University (SU), hará su prestigioso Summit en Colombia por primera vez. La cita se llevará a cabo el 27 y 28 de noviembre próximo en el Centro de Convenciones Ágora.

Por medio de la tecnología y las redes de trabajo, el encuentro busca conectar a los asistentes con una red de más de 100.000 personas alrededor del mundo para encontrar soluciones a los desafíos con los que se enfrenta la humanidad actualmente.



La agenda estará marcada por tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial, la realidad virtual, el análisis de datos y la impresión 3D, que servirán de punto de partida para pensar soluciones, generar proyectos e inversiones.

Bajo el lema ‘educar, inspirar y empoderar a líderes’, la cita contará con la presencia de expertos, académicos y emprendedores que en su trayectoria han trabajado como agentes de cambio con la tecnología como premisa para desarrollar impactos positivos y relevantes en la vida humana.



Al menos 25 conferencistas, de los cuales diez son profesores de Singularity University, seis emprendedores que fueron parte de la institución y ocho líderes latinoamericanos, estarán a cargo de presentaciones, talleres y encuentros uno a uno con los participantes para compartir sus experiencias de innovación y empoderamiento, y la gran apuesta del evento: fortalecer redes de trabajo.



Durante las dos jornadas, las reflexiones y actividades girarán en torno a los siguientes desafíos: el futuro de la ruralidad y el medioambiente, la salud, el bienestar y el empleo, y la transformación de la educación a través del aprendizaje automático, una rama de la inteligencia artificial.



Los ejes del evento serán desarrollados desde las perspectivas de destacados panelistas, quienes presentarán sus trabajos en torno a estos desafíos. Por ejemplo, David Roberts, quien se ha desempeñado en tecnologías disruptivas e inteligencia artificial y quien será el conferencista principal del evento; Ramez Naam, científico informático y futurista que estuvo entre los desarrolladores de las primeras versiones de Microsoft Outlook e Internet Explorer, y Mark Post, profesor de Ingeniería de Tejidos que ha trabajado en la investigación de la producción de la ‘carne in vitro’, alimento cárnico que no necesitaría del sacrificio animal.



“La importancia que tiene este gran evento en Colombia implica no solo un momento para juntar mentes brillantes con líderes locales que quieren generar un impacto positivo para miles de personas en Colombia, sino que la capital del país se convertirá en escenario latinoamericano de debate y conocimiento”, aseguró Claudia Aparicio, exalumna y curadora académica del SU Colombia Summit.



La Singularity University es una institución privada que se fundó en 2008 –su sede está en el Centro de Investigación Ames de la Nasa en Mountain View, California (EE. UU.)– con el objetivo de ser una comunidad global creada por científicos y pensadores como Peter Diamandis, Ray Kurzweil, Vint Cerf, George Smoot, Larry Smar, con el apoyo de firmas tecnológicas como Google, la Nasa y Cisco, con el fin de promover la innovación, el liderazgo y el aprendizaje, utilizando la tecnologías con el propósito de resolver problemas de la humanidad.



Mayor información

El Singularity U Summit, que ha contado con el desarrollo de firmas como Google, la Nasa y Cisco, se ha celebrado previamente en países como Japón, India, México, Sudáfrica, entre otros. Para esta ocasión, que se hará por primera vez en Colombia, los interesados podrán encontrar mayor información en www.singularityucolombiasummit.com y comprar sus entradas en Primera Fila. Los clientes del Grupo Aval tendrán el 17 % de descuento.



