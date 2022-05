Durante la edición número 12 de Colombia 4.0, el evento más importante de las industrias creativas digitales y TI de Latinoamérica, los asistentes podrán compartir con el guionista, director y productor estadounidense Jared Bush. El cineasta contará parte de su experiencia al frente de la película Encanto, inspirada en Colombia y producida por Walt Disney Pictures y Walt Disney Animation Studios.



Bush, graduado de la Universidad de Harvard, estará al cierre del segundo día de Colombia 4.0 (6 de mayo) en Corferias, Bogotá. Durante su participación, Bush les contará a los asistentes acerca de cómo fue la experiencia detrás de la creación de Encanto, pues esta producción tuvo un trabajo de investigación que incluyó la visita a diferentes zonas y ciudades de Colombia como Bogotá, Cartagena, Santander, Risaralda y Quindío.



Bush fue codirector y guionista de la película ganadora del Óscar Zootopia, guionista de la cinta nominada al Óscar Moana y productor ejecutivo del filme Raya and the Last Dragon. Su participación en Colombia 4.0 tiene como idea principal incentivar a los asistentes a ver en la industria del cine y la animación una oportunidad para contribuir al desarrollo y progreso de Colombia.



En el caso de su trabajo en Encanto, la película inspirada en la cultura colombiana, que retrata tradiciones y costumbres, fue estrenada en noviembre del año pasado, ha obtenido múltiples nominaciones y premios: le fueron otorgados el Globo de Oro a la mejor película animada, el Premio de la National Board of Review a la mejor película animada, y en la edición número 94 de los Premios Óscar se coronó como producción ganadora en la categoría mejor película de animación.



Dentro de la programación, también habrá expertos de la talla de Fernando Trueba, director de El olvido que seremos; Patrick Osborne, escritor, director y animador, y Joshua Beveridge, director de animación en Spider-Man: un nuevo universo.



