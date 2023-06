Netflix detalló que tras 25 años, han decidido que a finales de septiembre darán por finalizado el servicio de DVD, que continúa en operación en Estados Unidos.

La organización detalla que el negocio de DVD continúa reduciéndose, por lo que la situación se vuelve cada vez más difícil para la empresa. Al tomar la decisión de que la de 2023 será su última temporada, Netflix dice que mantiene la calidad de servicio hasta el último día y se retira por la puerta grande.



Algunos de sus clientes destacan que siguen usando el servicio porque han encontrado valor por su selección, precio y beneficios adicionales.



El 18 de abril, Netflix anunció que, tras unos 25 años de envíos de DVD, esta será su última temporada. La compañía dijo que enviará discos hasta el 29 de septiembre de 2023.



Por su parte, hasta el 27 de octubre de 2023, se podrán devolver los discos.



“Esos sobres rojos icónicos cambiaron la forma en que las personas miraban programas y películas en casa, y allanaron el camino para el cambio al ‘streaming’ Desde el principio, a nuestros miembros les encantaron las opciones y el control que ofrecía el entretenimiento directo al consumidor: la amplia variedad de títulos y la posibilidad de ver series completas. Los DVD también nos llevaron a nuestra primera incursión en la programación original”, dijo la compañía en un comunicado.



El último mes de facturación será en agosto. Después del pago de la facturación de agosto, el servicio continuará vigente hasta el 29 de septiembre de 2023, su último día de envíos.



Cuando el servicio de DVD llegue a su fin, Netflix dice que se eliminará gran parte de la información personal de las membresías. Esto ocurrirá entre el 27 de octubre de 2023 y el 1.º de enero de 2024.



La membresía del servicio de streaming no se verá afectada. En el último día de envíos, la suscripción de servicio de DVD se cancelará automáticamente.



No obstante, no entregaron detalles sobre qué hará la compañía con los discos de DVD que salen de circulación.



EL TIEMPO