Descargas de aplicaciones han aumentado tras el adiós de Uber

17 días después del apagón de Uber, los usuarios de aplicaciones de transporte compartido continúan utilizando estos servicios a pesar de las amenazas de que las otras apps también serán demandadas. Mientras tanto, las apps, Cabify, Didi y Beat han realizado anuncios recientes y han reportado aumentos en la cantidad de descargas y en el uso de sus servicios.

Si bien las aplicaciones consideran que lo de Uber es una coyuntura independiente a su propio crecimiento, ciertamente expertos preveían que algunos usuarios y conductores fieles a Uber optarían por migrarse a otras opciones y en menor medida regresaran a los taxis.



Mientras transcurren los días, según fuentes internas, Uber continúa esperando una "solución inmediata" mientras ve cómo sus competidores siguen operando. "Esto no deja de ser arbitrario", expresa una de las fuentes.



En la última semana, así mismo, se supo que algunas de las tutelas de conductores y usuarios que buscaban evitar la salida de Uber fueron rechazadas. Según fuentes, al menos unas 15 fueron negadas. Estas acciones populares eran una de las esperanzas para el regreso de la aplicación.

Por su parte, los competidores no se han quedado quietos, entre promociones y bonos han buscado seducir a los conductores y usuarios más fidelizados.



Por ejemplo, la semana pasada, Cabify lanzó un video en el que invitan a los colombianos a pensar en que todos los diferentes servicios caben en el mismo país.



Además del video, la empresa reveló cifras como que en el último mes las descargas de la aplicación crecieron 400% en Colombia.



Así mismo, Cabify dijo que sus socios conductores ascienden actualmente a 50.000 entre taxistas y privados y que hasta 13 de febrero, día en que publicaron los datos, cerca del 70% de usuarios tradicionales de Cabify han vuelto a solicitar un servicio de taxi.



La china Didi ha sido una de las más beneficiadas. En las últimas cifras reveladas, su flota ascendía a más de 100.000 socios conductores y taxistas vinculados.

Según expresaron a EL TIEMPO, desde el inicio de operaciones a nivel nacional, "la plataforma ha registrando un crecimiento sostenido", que en una comunicación relacionan al atractivo de sus tarifas y a "las tasas de servicio para socios conductores continúan siendo las más bajas del mercado".



Sobre el último mes, Didi le atribuye el crecimiento a "incentivos durante el día sin carro y las diferentes promociones desarrolladas para usuarios y socios conductores".



Esta semana, la aplicación china decidió empezar a implementar un "esquema de tarifa fija", con el cual los usuarios ya no esperan a ver el resultado final de la carrera sino que calcula el valor total del viaje previamente.



También este mes la aplicación Beat lanzó su servicio Plus, prestado por conductores con calificaciones superiores a 4.7 y camionetas SUV de modelos de 2011 en adelante, como una forma de incluir una modalidad más premium en su servicio.



Para Mauricio Lopez, Gerente General de Beat en Colombia, la situación de la industria "es desafortunada, pues limita el acceso a servicios y oportunidades", sin embargo, dice que seguirán operado y "trabajando para formar parte de la vida de las personas al hacer que la movilidad en la ciudad sea más asequible, conveniente, eficiente y segura, mientras brindamos mejores oportunidades económicas para todos”.



La plataforma de origen griego, que cuenta con 70.000 socios conductores (no tiene servicio de taxi) además estrenó operación en dos nuevas ciudades. Según dijo en un breve comunicado a EL TIEMPO, durante las últimas semanas, hubo un incremento del 180 por ciento de visitas de los 9 centros de atención al usuario a nivel nacional.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET