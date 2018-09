¿Qué tan ilimitados son en realidad los planes ‘ilimitados’?

Este martes, el operador de telecomunicaciones TigoUne lanzó tres nuevos planes de telefonía móvil que prometen un consumo 'ilimitado' de datos, voz y mensajería las 24 horas del día. Se trata de una nueva estrategia de la compañía que, según su presidente, Marcelo Cataldo, busca garantizar la conectividad permanente de los usuarios, pero que no pocos ven como una ofensiva por el mercado que dominan Claro y Telefónica.

“Son datos ilimitados de verdad, no hay asteriscos y no es solo para WhatsApp o Facebook, ni en un horario específico, es ilimitado 24/7 y además es válido para todas nuestras redes, tanto si es 3G ó 4G”, señaló Cataldo, en entrevista con EL TIEMPO.



Sin embargo, el término ‘ilimitado’ debe ser leído, si no con asteriscos, en contextos adecuados. Si bien este tipo de planes está diseñado para que el usuario pueda seguir navegando, lo cierto es que sí se establece un límite de consumo tras el cual la velocidad disminuye de manera considerable. En el caso de lo anunciado por Tigo, la velocidad cae a 256 kbps después del umbral. Pero para el operador es ‘ilimitado’ porque, en todo caso, el servicio no se suspende.

Bajo esas condiciones, los usuarios tendrán la opción de adquirir tres planes que costarán 55.000, 75.000 y 100.000 pesos. El primero es ilimitado en voz y mensajes de texto pero solo ofrece navegación de hasta 6 GB.



El plan de 75.000 ofrece 15 GB y el de 100.000, 30. “Al llegar a ese límite la velocidad disminuye, pero se sigue accediendo a todos los beneficios. Hemos hecho un montón de pruebas y se puede adjuntar archivos, enviar documentos, recibir videos, mandar fotos y todo sigue funcionando perfectamente”, afirma Cataldo.



¿Cómo funciona en otras empresas? EL TIEMPO hizo un barrido con algunos representantes comerciales. En algunos casos, los planes son tajantes: una vez se llega al límite, la navegación se suspende, con excepción de servicios zero-rating como Facebook o WhatsApp, si están incluidos. La única manera de reanudar la navegación es comprar un paquete extra de datos. En otras ocasiones existe una modalidad ‘abierta’ en la que el servicio nunca se interrumpe, pero empieza a generar un cobro una vez superado el umbral.



La navegación ilimitada fue común cuando comenzaba la era del Internet Móvil. Pero el paso del 2G al 3G y recientemente al 4G elevó tanto la demanda del uso de las redes que para los operadores resultó inviable y la práctica entró en desuso. Hoy, en Colombia, está limitada a plataformas como Facebook, WhatsApp, Line y Waze.

Política de uso justo

La existencia de ‘límites’ o ‘umbrales’ en el servicio que los operadores venden a los usuarios de sus planes atiende, además de a intereses comerciales, a la necesidad de proteger el uso de la red para todos. Las operadoras aplican una restricción de velocidad para evitar que el consumo de un usuario afecte la experiencia de navegación de los otros de forma desproporcionada. En el ambiente técnico se le conoce como Política de uso justo.



En teoría, si los planes ilimitados no pusieran en práctica dicha reducción de velocidad, una persona podría transmitir video en vivo en 4K a lo largo de todo el día y consumir grandes cantidades de datos de forma desproporcionada. Dado que los usuarios están conectados a una misma red y sus datos viajan por el mismo canal, la velocidad en la que se mueven los contenidos debe ser proporcional para que las redes no colapsen.



De hecho, es por esa razón que en abril de este año, en Chile, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ordenó a Claro, Entel, Movistar, Wom y Virgin Mobile eliminar de su oferta comercial la palabra “ilimitado”. Para esa autoridad, un producto comercializado como ‘ilimitado’ genera en los usuarios expectativas que no se cumplen si se aplican medidas como la reducción de la velocidad.



