La difícil situación económica que están atravesando grandes firmas de tecnología se ha extendido más de lo pensado, a la temporada de resultados corporativos en medio de una incertidumbre global se sumaron los recortes de personal.

Las empresas que durante el peor momento de la pandemia de covid-19 gozaron de ingresos y ganancias extraordinarios ahora afrontan un periodo de turbulencias, causadas por la alta inflación y el aumento continuo de las tasas de interés.



En 2022, el sector de la tecnología anunció 97.171 recortes de empleos en 2022, un 649 por ciento más que el año anterior, según la consultora Challenger, Gray & Christmas Inc.



Solo en lo que va en enero de 2023, la empresa matriz de Google –Alphabet Inc.–, Microsoft Corp. y Amazon.com Inc. han recortado colectivamente otros 30.000 empleos.



Aunque las gigantes tecnología se beneficiaron de un auge del comercio electrónico y el trabajo remoto durante los cierres por la pandemia de covid-19, también se enfrentan a una caída de los precios de sus acciones.



Solo en Estados Unidos, casi 194.000 trabajadores del sector tecnológico han perdido su empleo desde principios de 2022, según la web tecnológica Layoffs.fyi.



De acuerdo con Dan Ives, de Wedbush Securities, esas empresas “han estado contratando a un ritmo que era insostenible, y el deterioro del entorno macroeconómico las obliga ahora a despedir”.



Según el analista, “ha llegado la medianoche del hipercrecimiento, cuando las empresas tecnológicas gastaban dinero como estrellas del rock en los años ochenta”, añadió el experto.



Los recientes recortes fueron anunciados por Microsoft Corp. para eliminar 10.000 puestos de trabajo, es decir el 5 por ciento de su fuerza laboral este año, en una medida que busca hacer frente a un panorama cada vez más sombrío.



Los despidos se producen en un momento en el que el gigante del software dijo que está viendo que los clientes actúan con cautela, ya que algunas partes del mundo están en recesión.



El director ejecutivo, Satya Nadella, dijo que la compañía está viendo que “los clientes optimizan su gasto digital para hacer más con menos”.



Mientras que empresas como Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. y Salesforce Inc. han anunciado recortes de empleos por miles en los últimos meses, Microsoft hasta ahora había tomado medidas menores para tratar de hacer frente a las inestables perspectivas económicas mundiales y a la posibilidad de una desaceleración prolongada de la demanda de software y servicios.



La empresa, con sede en Redmond, Washington, ha eliminado puestos vacantes y suspendió las contrataciones, incluso en negocios prioritarios como el software de seguridad y la computación en nube.



De otro lado, Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, también eliminará alrededor de 12.000 puestos de trabajo, más del 6 por ciento de su fuerza laboral mundial.



Los recortes afectarán puestos de trabajo a escala mundial y en toda la empresa, dijo el viernes Sundar Pichai, director ejecutivo de la empresa, en un correo electrónico dirigido a los empleados y en el que dijo asumir “toda la responsabilidad por las decisiones que nos han llevado hasta aquí”. Ahora enfrenta una desaceleración de la publicidad digital, y su división de computación en la nube sigue rezagada con respecto a la de Amazon y Microsoft Corp.

Más noticias

Cabify prepara nueva herramienta para ofertar por los viajes

Bill Gates afirma que el futuro de la tecnología no es el metaverso