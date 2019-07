‘En las TIC, el tema no es dar pasitos, sino dar saltos’

Como estaba previsto, el presidente Iván Duque sancionó la semana pasada la ley de modernización del sector TIC, que crea un regulador único para el sector y fija el marco para la asignación de espectro, en particular en la codiciada banda de los 700 Mhz. La ministra de esa cartera, Sylvia Constaín, que impulsó el proyecto en el Congreso, habló con EL TIEMPO sobre las tareas que siguen.

¿Es este proyecto el gran logro de su ministerio?



El proyecto es una herramienta para el sector. Es un proyecto que trajo consigo muchas cosas que creo que van a fortalecer el trabajo del ministerio. (…) Pero no es la política TIC del país, eso es importante siempre recordarlo: Mientras sacábamos este proyecto estábamos conectando, estábamos sacando un Plan Nacional de Desarrollo, estábamos sacando borradores de Conpes de seguridad digital, en transformación digital (que tiene un capítulo completo de inteligencia artificial), comercio electrónico, big data…



¿Cuánto va a tomar conectar a esos 20 millones de colombianos de los que tanto se habló?

La forma como se estructura la subasta, gracias al proyecto de ley, tiene un enfoque de cierre de la brecha digital. Pero eso se va a definir de manera más concreta en la subasta de las bandas de 700, de 1.900 y de 2.500. No somos el único país en América Latina que está asignando espectro, y adicionalmente a esta conectividad, a este despliegue puro de infraestructura, tenemos programas como el de uso de espacios blancos, con Microsoft y la Federación Nacional de Cafeteros; Telefónica y Facebook lanzaron internet para todos en Leticia hace dos semanas. Como resultado de la visita del presidente Duque a Google, estamos en contactos con Loon, (el proyecto de globos aerostáticos para llevar internet a zonas apartadas). Vamos a llegar de manera ordenada, pero no nos vamos a limitar solo a la asignación de espectro.

¿Cuál es el horizonte más realista hacia el 5G?

Tenemos una hoja de ruta clara, realista. Pero si no hacemos la primera tarea, asignar espectro, difícilmente podemos llegar a 5G. Estamos haciendo la tarea, que no es 5G, pero es la ruta que nos lleva hacia allá.



¿Huawei va a hacer parte del despliegue de redes 5G en Colombia?

Habría que preguntarle a Huawei…



Sin duda, ellos quieren.



Estamos en un proceso en el que las decisiones se toman el día que toque tomarlas, y en Colombia cualquiera puede hoy participar en licitaciones.



¿Nos afecta la decisión del G7 con respecto a que las firmas tecnológicas pagarían impuestos en donde generen riqueza, así no tengan allí su sede?



Colombia no hace parte del G7 pero sí de la Ocde. Es una discusión que están liderando Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda y que es de la mayor importancia porque llevan ya varios años entendiendo cómo es la estructura de estas empresas y el cambio radical que hemos tenido.



(...) El impuesto se debería pagar, no como se ha hecho tradicionalmente, sino donde está el consumidor. Pero ¿cómo obliga usted a una empresa que está en otra jurisdicción a asumir sus reglas cuando no está ahí? Por eso es tan importante que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo como parte de un colectivo, como sector.

Como sector, la realidad es que para la tecnología, lo de reconocer fronteras no es lo suyo. Entonces en eso Colombia, reitero, participa y continuará participando activamente. Nosotros ya tenemos un marco en el que se paga IVA, por ejemplo, pero falta mucho más.



Pero claramente toda empresa debe tributar, y lo que sí es claro es que la evolución que estamos teniendo en la tecnología nos lleva a lugares en donde las reglas análogas tradicionales simplemente no aplican, y lo que tenemos que hacer es buscar reglas nuevas que se ajusten a la realidad del sector.



¿Qué hacemos con el dilema que plantean los Uber, Rappi, Airbnb, que representan esa economía naranja que promueve el Gobierno, pero crean desafíos de reglamentación que son tecnológicos, sí, pero ante todo muy sociales?

De acuerdo. Primero tenemos que reconocer que no podemos tener la misma discusión para Uber que para Rappi o para Netflix. Son temas distintos. De acuerdo con cada sector, la discusión tiene que ser diferente. El hecho de que usen plataformas involucra al ministerio, pero somos conscientes de que no lo podemos solucionar solos.



Por eso venimos trabajando con la ministra de Transporte, con la de Trabajo, con el ministro de Comercio, con el alto consejero para la Transformación Digital, para tener alternativas sobre la mesa. A diferencia del espectro, donde uno mira qué hicieron los mejores para seguir ejemplos, aquí eso no funciona porque nadie lo ha solucionado perfectamente. (…) Lo que es claro es que el Presidente dio una instrucción: queremos ser un país innovador, no queremos ser el que les cierra las puertas a estos creadores, creativos que tenemos y que les toque irse a otro lugar. Pero queremos un campo de juego equilibrado. Si la solución fuera tan fácil, si fuera sáquese el decreto o el artículo, ya lo habríamos hecho.



¿No le parece que ese país innovador se estrella con un sistema educativo que poco ha evolucionado frente a la tecnología? El chico que aprendió código es porque se buscó sus recursos, y a veces la propia red se los da. Pero ¿por qué no puede tener esos espacios en un aula?

​

Pero mire que sí los estamos teniendo: uno de los programas a los que más cariño les tengo es con el Consejo Británico y el Ministerio de Educación, en el que les estamos llevando programación a 15.000 niños y niñas, y vamos a llegar a todos los departamentos este año y lo vamos a escalar para llegar a más de 50.000 niños al finalizar el periodo del presidente Duque. Esto es esencial porque cuando usted aprende a programar, aprende a saber que siempre hay algo más que aprender; se lleva una lógica de planteamiento y solución de problemas que le va a ser útil toda la vida y, además, impulsa el trabajo en equipo. Así estos niños no salgan a programar, que ojalá sí lo hicieran, pero incluso si no, esto está generando unas habilidades que sin este esfuerzo no tendríamos. El tema no es de dar pasitos, sino de dar saltos.



¿Usted se proyecta acompañando al Presidente el resto del gobierno?

Yo siempre he sido muy clara, y lo he sido con él: yo voy a estar donde él me necesite hasta cuando él me necesite. Yo hago la tarea todas las mañanas convencida del objetivo que el Presidente tiene y comprometida con el objetivo y la visión que el Presidente tiene para el país. Yo amo este sector, es un sector que me apasiona, que me genera felicidad de pensar que uno tiene esta oportunidad tan especial de poder cumplir esta función en su país y con el sector que uno ama. Pero yo tengo muy claro que el Presidente me tiene como recurso en lo que él considere.



WILSON VEGA

Editor de tecnología @WilsonVega