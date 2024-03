8 de cada 10 llamadas spam buscan robar: así pueden engañarlo como al influencer JuanDa

Si está recibiendo llamadas de números desconocidos con frecuencia, tenga cuidado porque se podría tratar de una estafa. Los ciberdelincuentes acuden a todo tipo de métodos para robar mediante el celular.

De hecho, recientemente, el influencer JuanDa, cuyo nombre de pila es Juan David Morales, compartió cómo intentaron engañarlo con una conocida artimaña.

(Vea: La 'maleta de regalos', modalidad de robo con la que lo contactan desde Estados Unidos).

A partir de datos de la aplicación Truecaller, que identifica números fraudulentos, en enero de 2024 hubo más de 40 millones de llamadas spam en Colombia. 8 de cada 10 tenía como objetivo robar.

Facebook Twitter Linkedin

Números desconocidos o con indicativos del extranjero pueden ser llamadas spam. Foto: iStock

Entre las modalidades de robo más comunes está la suplantación de identidad: lo llaman y se hacen pasar por una empresa, entidad bancaria o un familiar para que les comparta información personal y hasta les consigne dinero.

Así intentaron los delincuentes engañar al creador de contenido JuanDa, quien compartió el 'modus operandi' con sus más de seis millones de seguidores de Instagram.

(Vea: Pilas: siga estas recomendaciones para evitar caer en estafas al comprar por internet).

"De la nada me llamaron de un número extraño. (...) Me contestó una persona preocupada, llorando. Me dijo: 'Le pasó algo a tu papá, tuvo un accidente. Necesito que nos envíes 600 mil pesos ya'", relató.

Lo que no contaba la persona del otro lado del teléfono era que el influencer no tiene relación con su padre: "Me abandonó a los 11 años. (...) Tan de malas que intenta robar a un man abandonado por el papá".

"(Me dijo) por favor, envíanos la plata ya porque tenemos que ir a urgencias. Le dije: 'Pásame la cuenta y le puedes decir a mi papá que qué pasó, no me da de comer desde los 11 años. Me colgó", concluyó.

Están disparadas las estafas por celular: esto que le pasó a JuanDa (y que cuenta con la genialidad que solo él tiene) le está pasando a mucha gente; si han sido víctimas de #LlamadasTerroríficas, es decir, de intentos de estafa, compartan en este hilo su experiencia... pic.twitter.com/yOdS99hXds — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) February 29, 2024

(También: Estafas en Colombia: con estos mensajes ciberdelincuentes buscan robarlo).

Pilas, recomendaciones para no caer en las llamadas spam

La Policía Nacional ha entregado estos consejos si llega a recibir una llamada en la que suplantan a un familiar:

Haga preguntas e insista que la persona se identifique plenamente: ¿a dónde llamo? ¿A qué casa quiere llamar? ¿Quién habla? ¿Con quién quiere hablar? Deme su nombre y apellido. En caso de que le diga que es primo, tío, o similares, pregúntele por los nombres de sus familiares.

- Nunca acceda a realizar consignaciones si no está seguro de quién lo está contactado.

- Elabore una clave o código de emergencia entre su núcleo familiar, así ante cualquier eventualidad tendrá la certeza de que se trata de un ser querido.​

Facebook Twitter Linkedin

Ciberdelincuentes pueden suplantar la identidad de sus familiares. Foto: iStock

En caso de contar con un celular de sistema operativo Android, puede activar el identificador de llamadas spam, dirigiéndose a configuraciones y seleccionando 'Filtrar llamadas spam'. También puede bloquear los números para evitar que continúen llamando.

(Más: ¡Pilas! Así puede detectar las estafas de empleo en WhatsApp y qué hacer para evitarlas).

¿Cómo denunciar delitos informáticos en Colombia?

Puede ingresar a la página 'A denunciar', dispuesta por la Policía Nacional y Fiscalía si fue víctima de un delito informático, como implantación de virus, suplantación de sitios web, estafas, violación de derechos de autor, violación de datos personales, piratería, entre otros. Deberá diligenciar unos datos y detallar cuál fue la situación para que los investigadores analicen el caso.

También puede recibir asesoría en el CAI Virtual de la Policía para saber cómo proceder.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS