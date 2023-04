La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publicó una nueva edición del estudio ‘El rol de los servicios OTT’, en el que muestra el panorama general sobre las preferencias de tenencia y uso de servicios Over-the-top (OTT) en el país, así como sus dinámicas y su relación con los servicios de comunicaciones tradicionales.

Según el análisis, el televisor sigue siendo el dispositivo con más presencia en los hogares. De hecho, en 4 de cada 10 casas cuentan con smart TV, una cifra superior a la proporción de computadores portátiles, ya que solo hay al menos uno, en 3 de cada 10 hogares.



El análisis que hace la CRC tomó en 2022 como base la encuesta a 2.559 mayores de 15 años en departamentos como Antioquia o Cundinamarca. Los encuestados manifestaron hacer llamadas desde su celular haciendo uso de su operador y de aplicaciones en línea, mientras que el 28 por ciento aseguró hacer llamadas únicamente a través del operador y un 7 por ciento solamente por aplicaciones.



Entre las aplicaciones disponibles para mensajes y llamadas, WhatsApp sigue siendo la más utilizada tanto para llamadas o videollamadas como para el envío de mensajes instantáneos, con el 98 por ciento del total.



Otras aplicaciones utilizadas en el país para el envío de mensajes son Messenger, utilizada en su mayoría por personas menores de 46 años, y el chat de Instagram, usado por menores de 36 años, mientras que los menores de 26 años acuden a Snapchat o Discord.



En ese mismo sentido, WhatsApp es la aplicación que tiene un uso transversal en todas las edades.

WhatsApp Foto: iStock

En el caso de los servicios audiovisuales, de las personas que declararon tener televisor en el hogar, el 54 por ciento mencionó contar con al menos un servicio de televisión por suscripción, mientras que el 24 por ciento de los encuestados señalaron tener televisión analógica y el 22 por ciento restante, solo televisión digital terrestre (TDT).



En el caso de los contenidos nacionales que más consumen las personas por medio de su televisor, la mayoría son los noticieros.



En cuanto a las plataformas para ver contenidos audiovisuales, la favorita sigue siendo Netflix, con un 28 por ciento de preferencia; luego le sigue YouTube, con el 17 por ciento, y en tercer lugar está Disney+, con el 8 por ciento.



Aunque las personas dicen solo ver noticieros en la televisión local, de las personas que acceden a las aplicaciones, el 42 por ciento de los encuestados lo hacen para ver contenidos locales, mientras que un 38 por ciento afirma no ver programas de televisión nacionales. En el caso de las películas y series, el 26 por ciento y el 20 por ciento prefieren las locales, respectivamente.

Tener un teléfono fijo. Según el estudio, en 10 años nadie contará con estos aparatos y solo servirán para que alguien cambie el proveedor de banda ancha. Foto: 123RF

Cae el uso del teléfono fijo

En 2022, solo el 27 por ciento de los hogares del país contaron con un teléfono fijo, y de ellos, el 56 por ciento lo tiene para hacer llamadas, mientras que el 63 por ciento lo usa para recibirlas.



El 32 por ciento de la población que usa teléfono fijo para hacer llamadas internacionales disminuyó la cantidad, para ahora hacerlas por medio de aplicaciones como WhatsApp.



De otro lado, el 58 por ciento de las personas reciben o envían mensajes de texto a través su línea celular, y por su parte, el 80 por ciento lo hace a través de alguna aplicación, como iMessage.



Sin embargo, en el estudio se observa que solo el 15 por ciento envía mensajes únicamente de su número y el 32 por ciento lo hace solo por medio de aplicaciones.

Además, hay un 52 por ciento de personas que envían y reciben mensajes a través de los dos.



En otros medios, el 45 por ciento de las personas declararon escuchar radio fuera de las aplicaciones o internet, mientras que un 46 por ciento dijo que no escuchaba radio por ningún medio.



Según el estudio, el promedio de tiempo que se escucha de radio a diario en el país es de 3 horas; además, las personas mayores de 46 años escuchan música por estos medios tradicionales. En contraste, las personas menores de 45 años oyen más veces música a través páginas web o emisoras digitales.



Sobre el uso de celulares, en Colombia solo el 20 por ciento de las personas no tienen un teléfono inteligente.



Dentro del 80 por ciento que sí tiene un celular inteligente, hay un 42 por ciento que dice haber disminuido el uso de llamadas de voz y que ahora prefiere hacerlas por medio de una aplicación.Además un 15 por ciento dijo que no llama ni por voz o por medio de las aplicaciones, y que el uso que le dan al celular es principalmente para poder comunicarse vía texto.

