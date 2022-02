Cada día más nos vamos acercando a un futuro donde las empresas no van a necesitar humanos.



En China, la compañía inmobiliaria ‘Vanke’ nombró a un robot como la empleada del año. Aunque suene loco e inalcanzable es una realidad.



El robot Cui Xiaopan se dedica a cobrar pagos atrasados y trabaja todos los días del año.

¿Qué es y cómo trabaja Cui Xiaopan?

China es uno de los países más avanzados en tecnología artificial (IA) y es normal que la utilicen en diferentes establecimientos comerciales.



Mediante las redes sociales de ‘Vanke’, la inmobiliaria mostró esta inteligencia artificial a la que le pusieron una cara amable, y detallaron que desde febrero de 2021 hacen uso de esta tecnología.



(Siga leyendo: 'Fui violada en el metaverso': la denuncia que hace usuaria de Meta Horizon).



En su imagen en redes se puede observar que le pusieron una apariencia de mujer, con pelo y ojos negros. Aunque se sabe que no se ve así, pues en la realidad se parecería un poco más al asistente de Google o Siri en los celulares.



Este robot tiene un desempeño como ningún otro empleado. Trabaja todos los días las 24 horas y no cobra sueldo.

Facebook Twitter Linkedin

Se dedica a cobrar pagos atrasados y trabaja todos los días del año. Foto: Istock

Además, según datos de la inmobiliaria tiene un porcentaje alto de efectividad, con un 94,1 % de éxito en los cobros. Logró que la mayoría de los deudores pagaran sus deudas.



"Con el apoyo de algoritmos sistemáticos, aprendió rápidamente los métodos de los humanos y descubrió los problemas en los procedimientos de trabajo y en los datos, y ha mostrado sus habilidades cientos de miles de veces más que los humanos", escribió Yu Liang, presidente del Consejo de Administración de Vanke, en un post en las redes sociales.



(No deje de leer: Android: ¿qué pasa si no usa el cargador original del celular?).



Esta inteligencia artificial fue desarrollada con Xiaoice, un sistema avanzado propiedad de Microsoft China que ha conseguido adelantar a sus 140.000 compañeros de trabajo.



Empleados de la empresa y personas en internet opinaron que Cui Xiopan no merecía el reconocimiento, pues consideran que debe ser una motivación para humanos y no para robots.

Más noticias

- Mark Zuckerberg amenaza con retirar Facebook e Instagram de Europa

- Abren programa de apoyo gratuito para Startups colombianas

- La biotecnología, la robótica y la IA sacuden el mundo del trabajo

- Celulares: del sobrecalentamiento a la explosión, ¿cómo prevenirlo?

Tendencias EL TIEMPO