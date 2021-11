Los emprendimientos en el país que buscan impactar más allá de lo económico

La sostenibilidad es un concepto que ha venido cobrando gran relevancia. A nivel mundial se ha visto un interés mayor por buscar modelos económicos que generen un equilibrio y reduzcan los impactos negativos en el medioambiente.



Muchas de las estrategias están apalancadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estableció la Organización de las Naciones Unidas en 2015, para erradicar la pobreza y proteger el planeta a través de 17 retos que se espera puedan cumplirse para el 2030.



En Colombia este tema ya se ha ido abordando desde hace unos años; para el 2018, la Superintendencia de Sociedades estableció los estándares que deben cumplir las Empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), estas compañías buscan tener una repercusión más allá de lo económico.



En esto juega el concepto conocido como triple impacto, ya que genera un desarrollo social, medioambiental y económico. “Con esto se tienen en cuenta otras repercusiones, no solo la económica, se miran cosas cómo qué pasa con comunidades a las que la compañía tiene influencia, cuáles son los insumos y recursos naturales que se utilizan”, detalla Luis Osorio, coordinador de proyectos de emprendimiento de Connect Bogotá.



Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para octubre de este año ya se habían formalizado en el país 733 compañías BIC, y la meta para 2022 es de 1.500 empresas colombianas con este modelo.



“Es un concepto que cada vez más se va a ir aplicando. Tarde o temprano las compañías deben acoger este factor de triple impacto, porque la conciencia de los consumidores sobre la sostenibilidad es mayor”, indica.



Eso se ve con el surgimiento de varios emprendimientos que desde su concepción buscan generar un impacto en los tres aspectos.



“Hoy es muy normal que el emprendimiento ya tenga en su ADN el concepto de sostenibilidad en su modelo de negocio. El triple impacto se va a posicionar transversal a todas las industrias”, asegura Osorio.

Lo que se está haciendo

En el país ya están teniendo éxito diferentes emprendimientos que tienen este enfoque BIC. Una de ellas es EatCloud, una plataforma que por medio de inteligencia artificial busca reducir el desperdicio de comida conectando a la industria de alimentos con fundaciones.



“La compañía nació entendiendo que este es un problema de impacto económico, porque le cuesta dinero a la industria tirar esos alimentos que no logra vender, incurren en el costo logístico; también le cuesta al medioambiente, porque estos alimentos al descomponerse producen el 8 por ciento de los gases de efecto invernadero y tiene un impacto social porque una de cada 9 personas se acuesta con hambre y se tira un tercio de los alimentos producidos”, indica Jorge Correa, CEO de EatCloud.



Por esto, la plataforma automatiza los procesos de rescate de alimentos. El sistema opera en tiempo real y permite identificar la comida en los grandes almacenes, puntos de ventas o plantas de distribución que tengan una semana para su vencimiento o un problema en el empaque que dificulte su compra. Ya con esta información se conecta con la fundación que puede recibir la comida, según variables como la ubicación.



Desde que EatCloud empezó a operar a finales de 2019 se han rescatado 16.500 toneladas de alimentos, que representan unos 36 millones de porciones. Esto ha significado la reducción de 500 toneladas de CO2 y un ahorro de 30 millones de dólares de las empresas en el costo logístico.



Toynovo es otro de los emprendimientos que nació bajo este concepto, enfocado esencialmente en la economía circular “del juego y artículos de crianza y educación, que lo que hace es juntar la oferta y la demanda”, indica María José Rubio, CEO de la compañía.



Su apuesta es buscar una mayor eficiencia en el uso y consumo de juguetes, considerando que en muchas ocasiones la vigencia de estos productos no se aprovecha en su totalidad, porque los niños o niñas se aburren.



Para ello, crearon una página que conecta la oferta y demanda de estos artículos; en donde el usuario puede acceder durante un año a diferentes juguetes pagando una mensualidad. Toynovo permite, a su vez, que una familia pueda alquilar o vender ese juguete que ya no usa y recibir ingresos.



“Hasta el momento, en cuanto a impacto ambiental hemos rescatado unas 10 toneladas de plástico, con los 10.000 alquileres de juguetes que ya se han realizado. A estos juguetes se les ha alargado 24 veces la vida”, puntualiza Rubio.

