Colombia es uno de los mejores países en América Latina para emprender, de acuerdo con el Reporte 2021/22 Global Entrepreneurship Monitor, una evolución que es notoria y reconocida a nivel regional.



Hace más de 10 años apenas aparecía en la conversación el emprendimiento y se vislumbraba la importancia de contar con herramientas que impulsaran su creación y crecimiento. Hoy, además de tener el talento humano, existen políticas, leyes y un ecosistema robusto, que no solo lo ponen en la mira de grandes empresas e inversionistas, sino en la de emprendedores tanto locales como extranjeros para llevar sus negocios al siguiente nivel y entrar en este próspero mercado.

El país ha trabajado en generar condiciones y un ambiente propicio cuando de iniciar o impulsar negocios se trata. Se cuenta con una economía dinámica, y en crecimiento, que hoy se posiciona como la cuarta más importante de Latam, de acuerdo con The Global Startup Ecosystem Report.



Además, Colombia tiene cinco centros de negocios, entre ellos Bogotá, ciudad que es reconocida como el mejor destino de viajes de negocios y el segundo ecosistema emergente de emprendimiento de América Latina, según el mismo reporte.



En temas políticos, existen instituciones y legislaciones como la Ley de Emprendimiento e iniciativas y estrategias como C Emprende y la Misión de Sabios, todo encaminado a hacer del emprendimiento y la innovación el motor de desarrollo económico y social.



Este conjunto de esfuerzos, sumado a un ecosistema de emprendimiento e innovación con más de 200 actores y la sofisticación que ha ido experimentando el talento humano, tienen como consecuencia el surgimiento de iniciativas que cada vez son más atractivas y de mayor impacto para el mercado y la sociedad, de acuerdo con Connect.



Actualmente, Colombia cuenta con dos unicornios que sirven como ejemplo para mostrar a nivel regional y global el potencial que hay en el país. Rappi y Habi son empresas valoradas en más de mil millones de dólares. También hay cerca de 18 emprendimientos que se perfilan como los próximos unicornios y 32 empresas en Y Combinator, cifra que ubica a Colombia como el tercer país de América Latina con más emprendimientos en esta aceleradora de talla mundial.



A nivel local se han aprovechado las herramientas existentes y su impacto refleja la capacidad de ser aliados estratégicos para quienes están afuera y quieren impulsar sus emprendimientos o negocios.



En este contexto, cinco startups brasileñas del sector fintech tuvieron la oportunidad de conocer, de primera mano, las oportunidades que ofrece el ecosistema local para potencial sus emprendimientos, gracias a la misión del programa Aldea Global de iNNpulsa Colombia, apoyado por la Embajada de Brasil, Anprotec, Sebrae y Connect.



“La cultura y mentalidad ha ido evolucionando. En Connect somos pioneros en innovación abierta en el país, nos propusimos hacer que las grandes empresas vieran con otros ojos a los emprendedores para que empezaran a trabajar con ellos”, asegura Tatiana León, directora de emprendimiento e innovación abierta de Connect, la red de innovación más importante de Colombia.



No obstante, pese a que se ha avanzado en la consolidación del ecosistema, aún hay retos que deben atenderse. De acuerdo con Diana Gaviria, directora ejecutiva de Connect, una de las principales necesidades sigue siendo el tema de la financiación.



“La consecución de recursos para escalar emprendimientos sigue siendo un factor retador. Si bien existen vehículos de financiación, ha incrementado la inversión extranjera y el venture capital que, de hecho, alcanzó la cifra histórica de 1.030 millones de dólares movilizados en Colombia en el primer semestre del 2022, aún hacen falta recursos, sobre todo en etapas tempranas, para proyectos que pueden fortalecer el tejido empresarial del país y la ciudad”, detalló.



Los resultados y las cifras logradas, hasta el momento, tras un gran esfuerzo colectivo, ponen en evidencia que el país viene desarrollando una destacable labor en pro del emprendimiento, mostrando el talento local y promocionando al país como un territorio óptimo para emprender.

EL TIEMPO