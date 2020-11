La tecnología, una aliada para frenar el acoso sexual laboral

Las herramientas tradicionales no han permitido bajar considerablemente los casos de acoso sexual laboral, a pesar de que se usan desde hace más de 25 años en las empresas. Este fue uno de los primeros panoramas con los que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la organización GenderLab se encontraron cuando empezaron a trabajar en una herramienta que permitiera prevenir este comportamiento.

Por eso el enfoque tenía que ser otro, algo completamente diferente, señala Andrew Morrison, asesor principal del BID para Asuntos de Género e Inclusión Social, y qué mejor que ir de la mano de avances tecnológicos que permitan hacer las cosas distintas y ajustadas a cada compañía.



De esa iniciativa nació Elsa, Espacios Laborales sin Acoso Sexual, una herramienta que hace uso de inteligencia artificial y diferentes algoritmos para poner en marcha planes adaptados a cada empresa y que busca frenar completamente una práctica que afecta a miles de mujeres y hombres.



El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Vicepresidencia de Colombia, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, cámaras de comercio, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y la campaña No Es Hora de Callar de EL TIEMPO, se va a ejecutar en una primera fase en tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.



La innovación en Elsa

Dentro del panorama inicial que se tuvo en cuenta se observó, según una encuesta realizada el año pasado en Perú a ejecutivas de diferentes sectores, que el uso de las herramientas que ya tienen las empresas para prevenir y denunciar estos hechos no son usadas por las víctimas de acoso sexual.



“El acoso sexual laboral sigue siendo un tema tabú en muchas empresas y las víctimas por desconocimiento o miedo no llegan a manifestar la situación ocurrida. Tan solo 2 de cada 100 mujeres hacen alguna denuncia a través de los mecanismos de la misma empresa”, indica Marlene Molero, CEO de GenderLab.



Por esta razón para la creación de Elsa se decidió hacer uso de inteligencia artificial, acompañada de algoritmos diseñados para todos los tipos de casos que se registran en este fenómeno.



“Utilizamos inteligencia artificial porque pensamos que teníamos que incluir en la iniciativa un aprendizaje y mejora continua, y esto se puede hacer con esta tecnología, al igual que con los algoritmos, son dinámicos, no estáticos y a medida que se utilicen más pueden recabar más información para ser más precisos”, detalla Morrison.



Elsa cuenta con tres fases, en donde se realiza un diagnóstico inicial, se produce un plan de acción y se ejecuta un seguimiento sobre el procesos de implementación. Todo esto toma cerca de nueve meses.



Para la primera fase se realiza el diagnóstico confidencial a través de una encuesta a un gran número de empleados, en donde se evalúan varios temas relacionados al acoso sexual laboral.



“Con esto, las empresas reciben un informe en donde se refleja cómo es la situación de acoso en este momento dentro de la compañía. Es importante tener datos fríos e independientes, porque el hecho de que no haya denuncias no significa que no hay un problema”, asegura Morrison.



Después de culminada esta parte, la herramienta basada en inteligencia artificial toma la información y produce un plan de acción a la medida de la compañía, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el tipo de empresa, el sector al que pertenece, su tamaño. Una de las cosas más interesantes es que los algoritmos van a permitir que estos planes de acción se vayan afinando con el tiempo y no sean estáticos.



Posteriormente, se realiza un seguimiento a la implementación de las estrategias creadas para cada compañía, las cuales permitirán ir conociendo su efectividad y si necesitan algún ajuste dependiendo de las situaciones que se vayan registrando.



“En estos procesos creemos que la intervención de terceros puede ser muy útil en la prevención del acoso, por eso se planea tener en los planes de acción capacitaciones para que la gente que presencie el acoso esté preparada para intervenir. En ello se planea el uso de teatro o incluso realidad virtual para que los empleados conozcan qué es y qué se puede hacer ante el acoso sexual laboral”, indica el asesor principal del BID para Asuntos de Género e Inclusión Social.

Planes piloto

Elsa comenzó desde este mes de noviembre a ser probada por algunas empresas de los tres países y el proceso irá hasta finales de enero del próximo año.



“Queremos pilotear la forma de recabar información sobre la situación de acoso, así como probar que la encuesta con los empleados funciona adecuadamente y ellos sientan que el sistema de confidencialidad es seguro. Así mismo, se van a hacer pruebas a los algoritmos que van a producir los planes de acción y recibir la retroalimentación de las compañías de la viabilidad de las propuestas generadas en la herramienta”, precisa Morrison.



A partir del próximo mes de marzo hasta diciembre del 2021, GenderLab y el BID preparan la segunda fase de la implementación de Elsa, en donde se espera que el proyecto llegue a muchas más compañías de Colombia, Perú y Bolivia, y de ahí aplicar la herramienta en más países.



“Elsa quiere empezar a cambiar actitudes y conductas para bajar los niveles de acoso en las empresas. Que las compañías entiendan la importancia de reducir el hostigamiento sexual en el ámbito laboral y reconozcan su valor”, puntualiza Morrison.

