Elon Musk se burla del aumento del bitcoin con una referencia sexual

Elon Musk, el fundador de Tesla, está en boca de los medios de comunicación porque se convertiría en el primer billonario del mundo.

El empresario no ha dicho nada al respecto, pero ha utilizado sus redes sociales para publicar memes, entre ellos, una referencia sexual sobre el bitcoin.



El auge del bitcoin

En las últimas horas, la criptomoneda ha alcanzado máximos históricos. Un bitcoin, al cierre del mediodía del viernes, cuesta 60.753 dólares (cerca de 230 millones de pesos colombianos), de acuerdo con el portal especializado ‘Investign’.

Musk, de 50 años, es consciente del valor de la moneda y aprovechó su cuenta de Twitter, donde lo siguen más de 60 millones de usuarios, para divertirse mediante un meme.



La imagen muestra a una pareja en una cama pendientes de la pantalla del televisor. Allí el bitcoin está en primer lugar del ‘ranking’ de las monedas en el mundo con un precio de 69 mil dólares (cifra cercana a la realidad). En segundo lugar, está la moneda Ethereum que supera los 4 mil dólares.

El trino breve del magnate atrajo a miles de internautas, pues recibió más de 670 mil ‘me gusta’.

El interés de Musk por la criptomoneda

Hace algunas semanas, Elon les envió un mensaje a las autoridades de Estados Unidos sobre si deberían o no regular el bitcoin. “Yo les diría: No hagan nada”, sentenció en charla con el medio ‘The New York Times’.

La actitud del magnate a veces ha sido confusa frente a la moneda. Permitió por unos meses que los carros de Tesla se pudieran comprar con esta, pero luego canceló su plan y espero que fuera más sostenible.



Elon Musk abrió la posibilidad a que los carros de Tesla se puedan pagar con criptomonedas. Foto: Frederic J. Brown / AFP

En una conferencia durante julio mencionó: “Tesla volvería a aceptar el bitcoin, es lo más probable”. No ahondó en detalles y gracias a eso, en su momento, el valor de la moneda subió un 6 por ciento, como recopiló el medio económico ‘Forbes’.

SpaceX

En la actualidad, el sudafricano, que tiene nacionalidad estadounidense y canadiense, está enfocado en su proyecto ‘SpaceX’, dedicado al transporte aeroespacial.



De hecho, su empresa marcó un hito al hacer el primer vuelo al espacio, ‘Inspiration 4’, comandado totalmente por civiles. Es decir, pasajeros de diferentes profesiones que recibieron capacitación, pero que en la nave automática ‘Crew Dragon’ viajaron sin inconvenientes.

La tripulación de Inspiration4: Chris Sembroski, Sian Proctor, Jared Isaacman y Hayley Arceneaux. Foto: Twitter @SpaceX

El portal especializado ‘Business Insider’ vaticina que ‘SpaceX’ parece tener “todo el viento a su favor para convertirse en la próxima gran salida a bolsa que capitalice el ánimo de los inversores”. Así las cosas, sería más valorada que Tesla.

La fortuna de Elon Musk es de 228 billones de dólares, por lo cual es la segunda persona más rica del mundo, de acuerdo con ‘Forbes’.

