Los abogados de Elon Musk y de Twitter dieron en una audiencia preliminar un anticipo de los argumentos que podrán usar durante el proceso en el que se decidirá si se obliga al multimillonario a comprar la red social.

El abogado de Musk pidió a la juez Kathaleen McCormick obligar a Twitter a compartir muchos más datos sobre sus usuarios para poder verificar que la red social no miente acerca del número de cuentas falsas. El abogado de la plataforma, Bradley Wilson, replicó que el magnate únicamente los pide para sus propios fines y, sobre todo, debió solicitarlos antes de aceptar comprar la empresa.



Ambas partes fueron convocadas para discutir las informaciones que deben compartir antes del proceso previsto en octubre. El equipo de Musk pide un acceso más amplio al método y a los datos usados por Twitter para calcular la proporción de cuentas falsas y spams, estimadas en menos de 5 % por la red social y en mucho más por el empresario. Sin embargo esta solicitud no es "pertinente", según el abogado de Twitter, porque la plataforma siempre ha presentado este dato en documentos oficiales como "una estimación".



La última se publicó en febrero, "antes de que Musk contactara a Twitter para una eventual adquisición". Si Twitter accediera a todas las peticiones de

Musk, eso representaría billones de datos, resaltó Wilson. Y podría contravenir algunas reglas de la plataforma e incluso leyes sobre la protección de datos privados.

Elon Musk dijo que Twitter violó los términos del acuerdo de compra al no entregar información detallada sobre los bots. Foto: Jim Watson. AFP

Pero el equipo de Musk no es el único en pedir aclaraciones a la red social. Según un documento conocido en la audiencia, la autoridad estadounidense de regulación del mercado bursátil (SEC) también solicitó a la empresa a mediados de junio precisiones sobre su método para identificar cuentas falsas y spams.



El abogado de Musk, Alex Spiro, también acusó públicamente a la plataforma de resaltar en sus resultados financieros el número de usuarios activos cotidianos "monetizables", en lugar de otros criterios que muestran un estancamiento o un repliegue de su actividad.



Spiro retomó además la advertencia de un exfuncionario de Twitter dada a conocer el martes sobre el hecho de que la empresa privilegiaría el crecimiento de su número de usuarios a la lucha contra los spams y bots. El equipo legal pidió poder entrevistar a este exfuncionario, Peiter Zatko, despedido en enero, pero Twitter rechazó la solicitud al argumentar que no "es pertinente".



Una comisión del Senado decidió sin embargo escuchar al exhacker también conocido como "Mudge" durante una audiencia convocada para el 13 de septiembre. La juez McCormick no indicó cuando dará a conocer su decisión.



AFP

