La extraña teoría sobre el universo que tiene Elon Musk

Las teorías sobre el universo, su extensión y su origen parecen no tener fin. Hace algunos años, Elon Musk lanzó su hipótesis al respecto y, sea verdadera o no, es una teoría que es tema de debate científico alrededor del mundo.



(Lea también: Ojo a las técnicas de hackers para robar sus datos (y su plata)).

El magnate sudafricano, fundador de Tesla, SpaceX y otras multimillonarias empresas, estuvo comentando su teoría sobre el universo en el programa de Joe Rogan, comediante y presentador de pódcast estadounidense.



(Lea también: ¿Cuáles son las nuevas funciones que tendrá Facebook?).



En pocas palabras, Musk piensa que es probable que estemos 'atrapados' en una clase de 'Matrix' y que nuestra existencia y todo lo que conocemos sean una simulación.

¿Cómo explica que estamos en una simulación?

Hágase esta pregunta: ¿cómo diferenciamos un videojuego de lo que conocemos como nuestra realidad? Pues seguramente su respuesta sea que el videojuego fue creado por unos humanos que hicieron una simulación evidentemente irreal.



Ahora hágase esta pregunta: ¿qué pasaría si no pudiésemos distinguir un videojuego de la realidad? En ese sentido, Elon Musk piensa que si mejoráramos una simulación (juego) sería imposible para el humano distinguirla de la realidad.



(Lea también: Estas son las nuevas funciones que tendrá Google Meet).



Es decir, si se crea un videojuego tan perfecto que no podría diferenciarse de la realidad. Y, ¿qué pasa si ya creamos ese videojuego y lo estamos 'viviendo' en este momento?



Y allí es donde sentencia: "lo más probable es que estemos en una simulación". Algo como una versión muy avanzada del videojuego 'Sims'.



(Lea también: Así puede ganar dinero en Kwai, red social que llega a Colombia).



"Seguramente sean muchas simulaciones (...) lo podrías llamar realidad, o multiverso", dijo el sudafricano en el programa de Rogan.



Otro aspecto que menciona Musk en su hipótesis es que estas simulaciones serían 'mucho más interesantes' que la verdadera realidad porque, se pregunta, "¿por qué crearían simulaciones que son aburridas?".



No fue la primera vez que se habló de las teorías de las simulaciones. Musk incluso basa muchos de sus argumentos en un trabajo de Nick Bostrom, de la facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford, quien publicó en 2003 un 'paper' titulado '¿Estás viviendo en una simulación de computador?'.

Pero, ¿quién está detrás de las simulaciones?

Según el portal 'Space.com', portal de noticias sobre exploración del espacio y astronomía, al igual que Elon Musk, son muchos los científicos que tienen esta interpretación del universo.



(Lea también: ¿Para qué sirve el AirTag, el nuevo producto de Apple?).



Este portal menciona que la teoría de las simulaciones es una buena respuesta para la paradoja de Fermi que se pregunta: ¿dónde están los extraterrestres? Argumentan que cualquier civilización, incluso alienígenas, puede estar detrás de las cientos de billones de simulaciones que hoy conoceríamos como realidad.



Dicen que entonces habría millones de millones de universos 'falsos' y que sería difícil probar que vivimos en una simulación por el simple hecho de que estos 'universos' fueron hechos para que los habitantes encuentren algunas evidencias, pero no las suficientes, para probarlo. Pues, asegura 'Space.com', fueron plantadas por los mismos creadores.

El debate científico

Hay múltiples 'papers' científicos y debates alrededor de la teoría de las simulaciones. Y a la discusión se han sumado todo tipo de profesionales: físicos, astrónomos, astrofísicos, hasta filósofos y comediantes.



(Lea también: Así podrá ver a Pac-Man y a Hello Kitty ‘en la vida real’ con Google).



Detrás de la teoría está el respaldo de expertos en distintas materias y esto ha permitido que se conozcan más hipótesis y/o más debates. Por ejemplo, sobre el tamaño de la simulación, o el 'universo'.



En un episodio del programa Star Talk, del astrofísico Neil deGrasse Tyson, se mencionó que, al igual que los videojuegos, estas simulaciones tienen un límite. Y que si el humano no ha podido viajar a otras galaxias todavía, puede ser producto de que no las han terminado de 'programar' y por eso no se puede viajar a la velocidad de la luz.

Recomendados de Tecnósfera

Demandan a TikTok por recopilar datos personales de millones de niños.



¿Qué seguros por robo de celulares venden Wom, Claro, Tigo y Movistar?



iPad Pro, iMac y AirTag, los nuevos productos que presentó Apple.



TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET