Por SpaceX, Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo

Según predijo la multinacional financiera Morgan Stanley, Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo gracias al potencial identificado en SpaceX, su empresa de producción de cohetes y exploración espacial.



(También: Elon Musk se lanza 'en solitario' a la cima de los más ricos del mundo)



En la actualidad, el sudafricano -que tiene nacionalidad estadounidense y canadiense- se encuentra en el 'top 3' de las personas más ricas del mundo. Al 21 de octubre, Forbes reporta que su fortuna asciende a más de 225.800 millones de dólares.

Desde hace algunos años, Elon Musk ha ido sumando popularidad, influencia y, por supuesto, dinero. En 2017, Forbes lo catalogó en el puesto 12 de los más ricos del campo de la tecnología en el mundo. Un año más tarde, ocupó el puesto 25 de las personas más poderosas. En 2019, fue el líder más innovador.



Para el 2021, el medio económico clasificó al fundador de Tesla, empresa de automóviles eléctricos, como la segunda persona más rica del mundo; el primero fue Jeff Bezos, fundador de Amazon. Sin embargo, con la reciente venta de acciones, la fortuna de Musk llegó a los 225.800 millones de dólares; mientras tanto, la de Bezos es de 198.800 millones.



(Puede consultar: ¿Quiénes son los más ricos del mundo en 2021?)



El mayor crecimiento de la fortuna de Musk ha tenido lugar durante este año y el pasado. En octubre de 2019, 'Forbes' reportaba un patrimonio de 19.900 millones de dólares. Once meses después, en septiembre de 2020, llegó a 68 mil millones. En abril de este año, se consolidó en 151 mil millones de dólares.



Esta semana, y como si fuera poco, 'Bloomberg' informó que la multinacional financiera Morgan Stanley le dijo a sus clientes inversores que Elon Musk podría convertirse en el primer billonario del mundo; es decir, sería la primera persona en tener una fortuna de más de un billón de dólares (1.000.000.000.000). De todas maneras, no se aclara cuándo lo lograría.



(Además: Bill Gates ya no está en el 'top' tres de las personas más ricas de EE. UU.)



La empresa privada de exploración espacial "está desafiando cualquier noción preconcebida de lo que era posible y el marco de tiempo posible, en términos de cohetes, vehículos de lanzamiento e infraestructura de apoyo", escribió Adam Jonas, analista de Morgan Stanley, en una nota titulada "Velocidad de escape de SpaceX... ¿quién los puede atrapar?".



El analista también expresó que los desarrollos tecnológicos de los cohetes Starship, de SpaceX, son los que tienen el potencial de transformar las expectativas de los inversores en relación con la industria espacial, según informó el medio 'CNBC'.



"Más de un cliente nos ha dicho que si Elon Musk se convirtiera en el primer billonario... no será por Tesla. Otros han dicho que SpaceX eventualmente puede ser la compañía más valiosa del mundo, en cualquier industria", afirmó Jonas en su escrito.

(Vea: Estos son los lujosos carros de los hombres más ricos del mundo)

Más noticias

Lo que se sabe de Truth Social, la red social de Trump



5 consejos para que su computador no se vuelva lento



EL TIEMPO