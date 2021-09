¿Punto final? Elon Musk y Grimes se habrían separado

El multimillonario Elon Musk y la cantante canadiense Grimes se separaron luego de tres años juntos y 12 meses después de que naciera su hijo X Æ A-12.

El fundador de SpaceX, en declaraciones a Page Six, confirmó que están "semi-separados", pero se mantienen en buenos términos. "Todavía nos amamos, no vemos con frecuencia y nos llevamos muy bien", dijo.



(X Æ A-12: qué quiere decir el nombre que Elon Musk le puso a su hijo)



Pero, ¿qué fue lo que pasó? Musk asegura que se trata por su carga laboral. "Es principalmente que mi trabajo en Tesla y SpaceX me obliga a estar en Texas o viajando a otros países, y su trabajo es principalmente en Los Ángeles", aseguró el empresario.



La pareja se dio a conocer en la Met Gala del 2018, año en el que iniciaron su relación sentimental. Dos años después, el 5 de mayo de 2020, anunciaron la llegada de su bebé, el sexto hijo de Musk.



(Qué se sabe de la misteriosa escuela donde estudian los hijos de Elon Musk)



Una novedad que no pasó desapercibida para los medios de entretenimiento fue que en la reciente Met Gala de 2021, la pareja fue vista junta, pero en un principio Grimes caminó sola por la alfombra roja y Elon se unió después, algo que hacía especular sobre su separación.



Incluso, prensa local asegura que el fin de semana pasado, Elon Musk asistió solo a una fiesta organizada por la esposa del cofundador de Google, Nicole Shanahan. Por su parte, reseñan que Grimes ha estado ocupada en los rodajes del nuevo programa de Fox, llamado 'Alter Ego', en el que aparece como jueza.



