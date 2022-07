Elon Musk vuelve a estar bajo la mira de los medios de comunicación. Esta vez no por promocionar un viaje espacial o por lanzar un nuevo vehículo eléctrico, sino por el inicio de un fuerte pleito legal con el gigante de las redes sociales Twitter.



Resulta que el pasado mes de marzo, el empresario sorprendió al mundo de los negocios al anunciar que estaba interesado en comprar la popular plataforma de 'microblogging'.

Acciones de Twitter cayeron tras conocerse que Elon Musk ya no comprará la red social. Foto: Chris Delmas. AFP

Ahora que el multimillonario ha retirado su oferta, los asesores legales de la 'app' están dispuestos a llegar a las últimas instancias para que el CEO de Tesla siga con la adquisición de la compañía. Esto, luego de que las acciones de la plataforma no pararan de caer tras no concretarse la compra.



Según lo comentado por ‘BBC’, el acuerdo de fusión estaba estipulado en 44 mil millones de dólares e incluía una cláusula que establece una penalización de 1.000 millones de dólares en caso de que cualquiera de las partes desistiera del vínculo.



Según el informe entregado por los abogados de Musk, la razón por la que habría tomado la decisión de desistir de la compra fue porque, según él, Twitter no le brindó toda la información solicitada y no cumplió con los pedidos del empresario para hacer efectiva la compra.



"A veces, Twitter ha ignorado las solicitudes del Sr. Musk, a veces las ha rechazado por razones que parecen injustificadas y, a veces, ha afirmado cumplir mientras le da al Sr. Musk información incompleta o inutilizable", dice la carta enviada por el equipo legal de Musk a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.



El empresario y hombre más rico del mundo también solicitó una serie de cambios en la plataforma, entre los que destaca alivianar las restricciones de contenido y erradicar por completo las cuentas falsas y bots, algo que supuestamente no se cumplió y que fue el detonante para frenar la compra, ya que, según él, esto podría generar problemas para monetizar en un futuro.

Meme y demanda

Así las cosas, Twitter decidió demandar a Musk por incumplir la cláusula de vinculación. Bret Tylor, presidente de la red social, ha dicho que la finalidad del pleito legal no es que Musk pague los mil millones consignados en el contrato, sino que siga en la puja por adquirir la plataforma.

Ahora quieren obligarme a comprar Twitter en la corte FACEBOOK

TWITTER

“La junta de Twitter se compromete a cerrar la transacción con el precio y los términos acordados con el señor Musk y planea emprender acciones legales para hacer cumplir el acuerdo de fusión", trinó Tylor.



Para algunos expertos, esto puede ser una estrategia comercial de Musk con el fin de reducir el valor de Twitter, pues al caer las acciones de la red social su valor en la bolsa pasó de estar en 54 dólares por acción a posicionarse en 34 dólares, por lo que el precio de compra que acordó por 44 mil millones de dólares ahora vale mucho menos.



Entretanto, el CEO de Tesla parece importarle muy poco la demanda y se ha mostrado sarcástico frente a la problemática en su cuenta de Twitter, dónde se ha burlado de la situación a través de memes.



“Dicen que no puedo comprar Twitter. Luego ellos no quieren revelar la información sobre bots. Ahora quieren obligarme a comprar Twitter en la corte. Ahora ellos tienen que revelar la información sobre los bots en la corte”, dice el meme de Musk que ya le ha dado la vuelta al mundo.

