Musk se burla de Bezos y le da una simbólica medalla de plata en Twitter

El director ejecutivo de las compañías Tesla y SpaceX, el multimillonario Elon Musk, sorprendió una vez más en tono de burla un nuevo enfrentamiento con Jeff Bezos, el fundador de Amazon. En esta ocasión Musk se burló de su competidor que ya no lidera la lista de las personas más adineradas del mundo.



"Escucha y sé abierto, pero no dejes que nadie te diga quién eres. Esta era una de las muchas historias que nos contaban todas las formas en que íbamos a fracasar. Hoy en día, Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo y ha revolucionado dos industrias totalmente diferentes", escribió antes Bezos, en una publicación con un alto grado de motivación en la cual adjuntó una foto con una copia del diario Barron's de marzo de 1999.



Musk reaccionó a esa publicación con un escueto emoticón que representa una medalla de plata, en supuesta alusión al segundo lugar que, tras él, ocupa Bezos en las listas de multimillonarios, de acuerdo con el listado que publicó tanto Bloomberg, la agencia especializada en temas de economía, como la revista Forbes.



Según dichos reportes, calculan que el patrimonio neto de Musk es de 224.000 y 203.500 millones de dólares, respectivamente, en tanto que los activos netos del fundador de Amazon son valorados en 189.500 millones de dólares por Forbes y en 189.000 millones de dólares por Bloomberg.



La rivalidad de Musk y Bezos, los dos hombres más ricos del planeta, se ha recrudecido tras una lucha directa por lograr el primer lugar en una carrera espacial multimillonaria. Incluso antes de que lanzara la primera misión turística al espacio Inspiration4 en septiembre, SpaceX de Musk obtuvo jugosos contratos de la Nasa y del ejército de Estados Unidos y voló el cohete más potente en funcionamiento.



Musk fundó SpaceX en 2002 y Bezos creó Blue Origin dos años antes. Ambas compañías lograron llevar personas al espacio y sueñan con abril ese enorme mercado de pasajeros al espacio.



Pero esta no es la primera vez que ambos se enfrentan en las redes sociales o a través de declaraciones. El pasado mes Musk ya había bromeado con el hecho de haberlo superado en la lista Forbes de más millonarios y le envió un mail diciendo: “Voy a enviarle una estatua gigante del dígito ‘2′ a Jeffrey B., junto con una medalla de plata”.

Bezos, por su parte, ha sido un duro crítico de la ambición de Musk por colonizar Marte.



“Mi amigo que quiere irse a Marte”, dijo durante una charla en el Wings Club en 2019 sin nombrar a Musk. “Le digo que me haga un favor: vaya a vivir a la cima del Monte Everest durante un año primero y vea si les gusta, porque es un paraíso de jardines comparado con Marte”, puntualizó en ese momento.

