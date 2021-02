Elon Musk regresa a Twitter para apoyar a criptomoneda Dogecoin

El empresario del sector tecnológico Elon Musk regresó de su autoimpuesto tiempo de receso de Twitter para enviar una serie de tweets sobre la criptomoneda Dogecoin.



"No highs, no lows, only Doge (Sin altibajos, solo Doge)", escribió. También publicó un meme de la película de Disney 'El Rey León', el cual muestra al chamán mono Rafiki con su cara mientras sostiene al cachorro Simba, que tiene el logo de Dogecoin, de un Shiba Inu.

No highs, no lows, only Doge — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

La criptomoneda subía más de un 50 % este jueves, luego de que Musk la respaldó en Twitter. Trinó inicialmente “Doge”, e inmediatamente siguió con “Dogecoin es la cripto del pueblo”.



Dogecoin subió a US$ 0,05798, según datos en Coindesk, el sitio de cadena de bloques y criptomonedas.



A principios de esta semana, el empresario dijo en la aplicación de audio social Clubhouse que no tiene una opinión sólida sobre otras criptomonedas y que sus comentarios sobre Dogecoin son bromas, y agregó que "el resultado más irónico sería que Dogecoin se convierta en la moneda de la Tierra en el futuro".

Dogecoin is the people’s crypto — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Después de languidecer en la relativa oscuridad de Internet, Dogecoin está montando una ola de nueva popularidad este año después de ser promovida por Musk, así como influencers de Internet y estrellas del porno.



A finales de enero, los precios eran menos de 1 centavo. El valor de mercado de Dogecoin ahora se ubica en casi $ 7 mil millones, lo que la convierte en la duodécima más grande entre las criptomonedas, según CoinMarketCap.



Musk envió este jueves los tweets de Dogecoin junto con imágenes de cohetes espaciales, referencias al meme de que los precios van a la luna, y de SpaceX, que Musk también fundó, y vio cómo su vuelo de prueba de un vehículo del espacio profundo terminó en una bola de fuego explosiva durante un intento fallido de aterrizaje esta semana.



Estos mensajes se conocen luego de que el mismo empresario anunciara este martes que iba a dejar de usar Twitter "por un tiempo", después de que sus publicaciones en la red social alimentaran la histeria que vivió la bolsa en los últimos días, con inesperadas subidas de las acciones de varias compañías.



"Fuera de Twitter por un tiempo", anunció el fundador del fabricante de vehículos eléctricos Tesla y la empresa espacial SpaceX a sus más de 44,5 millones de seguidores en la plataforma.



Musk se convirtió en la persona más rica del mundo el mes pasado, con una fortuna estimada en 185.000 millones de dólares, a raíz del fuerte aumento de las acciones de Tesla. Superó al hoy saliente director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos.

*Con información de Bloomberg y AFP