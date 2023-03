Navaid Farooq, mejor amigo de la universidad del magnate Elon Musk, habló sobre algunos detalles de la vida del dueño de Twitter, con quien entabló amistad desde 1990 en Canadá en la Universidad de Queen de Kingston (Ontario).



Su amistad se robusteció teniendo en cuenta que vivían en la misma residencia y que compartían la afición por los juegos de estrategia, según se relata en el libro de Ashlee Vance “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future” (Elon Musk: Tesla, SpaceX y la búsqueda de un futuro fantástico).

Facebook Twitter Linkedin

Elon Musk. Foto: EFE

Farooq participó en el texyo y dijo: “Cuando Elon se mete en algo, desarrolla un nivel de interés diferente al de otras personas”, según indica CNBC. “Esto es lo que diferencia a Elon del resto de la humanidad”.



Incluso, habló de varios ejemplos como que en 1991 “Elon podía perderse durante horas y horas” jugando el videojuego de estrategia Civilization o que aunque estuviera en una fiesta podía quedarse totalmente aislado en sus pensamientos.



Una muestra de esto es que el magnate siempre quería estar por encima de sus compañeros y esto se reflejaba cuando se socializaban las notas de sus compañeros: “Se trataba de un grupo de estudiantes de alto rendimiento, y Elon se destacaba”, dijo Farooq.



También puede leer: Así es la ciudad que está planeando Elon Musk para sus empleados



Incluso, Justine Wilson, su primera esposa, compartió experiencias sobre el perfil y el carácter de Musk, como por ejemplo que comparaba sus notas con las de ella incluso alguna vez ambos tuvieron la misma clase de psicología anormal, y después de un examen, Justine recibió un 97, Musk un 98, cosa que al parecer no fue tan bien recibida por el multimillonario.



“Volvió a hablar con el profesor para recuperar los dos puntos que había perdido y consiguió cien”, aseguró.



Lina Hernández Serrano

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

RTambién puede leer: