Elon Musk anunció el miércoles el lanzamiento de xAI, una nueva empresa centrada en la inteligencia artificial (IA), cuyos detalles se espera sean desvelados el viernes.



"El objetivo de xAI es comprender la verdadera naturaleza del universo", afirma la start-up en su página web, sin dar más detalles.

El magnate también dijo que en unos “cinco o seis años” surgirá una “superinteligencia” artificial y que esta sería capaz de superar a cualquier ser humano en cualquier disciplina.



Las declaraciones se dieron durante un evento en Twitter en el que participaron dos congresistas estadounidenses, el representante demócrata por California Ro Khanna y el representante republicano por Wisconsin Mike Gallagher.



“Eso no significa necesariamente que sea más inteligente que la suma de todos los humanos”, agregó el magnate



Retomando el lanzamiento de su IA, Musk explicó en Twitter que la ambición de xAI era "entender la realidad".



Por otro lado, en la web se anuncia una sesión de preguntas y respuestas el viernes en Twitter para hablar de esta recién llegada a la IA.



Esta compañía se estableció formalmente en Nevada en marzo, según el registro corporativo del estado, pero dice que su equipo técnico está basado en el área de San Francisco, California y en el momento de su registro, Musk figuraba como el director de xAI.



El equipo de xAI, "liderado por Elon Musk", según la plataforma, está formado por reconocidos especialistas en inteligencia artificial, entre ellos algunos de OpenAI, creadora de ChatGPT, Google y Microsoft.



Hace varios meses, el multimillonario reconoció que había comprado una gran cantidad de unidades de procesamiento gráfico (GPU), esenciales para el desarrollo de software de IA, sin revelar qué pensaba hacer con ellas.



En una entrevista con el presentador de Fox Tucker Carlson en abril, Musk dijo que planeaba "crear una tercera opción" entre los pesos pesados de la IA, además de Microsoft/OpenAI y Google.



Los dos gigantes tecnológicos han creado las interfaces más avanzadas para la llamada IA generativa. Según el magnate, un modelo de inteligencia artificial "que se interesara por el universo probablemente no destruiría la especie humana, porque somos una parte interesante del universo. Esperemos que piense así".

